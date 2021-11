Setor cultural de Ananindeua reivindica mais investimentos

Representantes do setor cultural de Ananindeua se reuniram na última quarta-feira (17) para discutir o cenário, além de traçar novas estratégias para promover a cultura no município. A Plenária Popular foi realizada em um auditório da Universidade da Amazônia (Unama) e tiveram presentes mestres de carimbó, capoeira, e outros artistas, que pediam por mais valorização à pasta.

Ao abrir a plenária, Daniel Veiga, militante cultural e integrante do Centro Cultural Rosa Luxemburgo, denunciou que nem 1% do orçamento anual para gastos da Prefeitura de Ananindeua são destinados à cultura. Segundo os dados apresentados, o orçamento aprovado para 2021 foi de R$978.888.657, um crescimento de 2,86% (R$27.256.647) em relação ao previsto para 2020; com isso, o orçamento previsto da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude (SECELJ) foi R$ 4.174.737, apenas 0,426% da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Para ele, o valor dedicado à pasta não é o suficiente para apoiar grupos culturais, além de formar novos artistas. “O nosso município tem dado pouca atenção ao setor cultural, com pouco diálogo e sem realizar as mudanças estruturais necessárias. Artistas, produtores e mestres de cultura das mais variadas expressões artísticas e culturais, se ressentem da falta de ações de fomento e promoção cultural, de equipamentos culturais, articuladas como componentes de políticas públicas”, desabafa.

“A falta de investimentos em atividades culturais impacta no trabalho dos artistas, aliás, na falta do trabalho e segmentos culturais locais, eles migram para trabalhar na capital paraense. Entretanto, segmentos da cultura popular e da periferia permanecem e insistem numa resistência cotidiana, aparentemente silenciosa para aqueles que decidem a Ananindeua, como bem demonstram a organização e luta dos grupos de carimbó, capoeira, música, teatro, literatura e etc”, finalizou.

Ananindeua tem cultura

A fundadora da biblioteca Comunitária Rosa Luxemburgo, Fátima Afonso, fez parte da mesa debatedora. Na ocasião, ela ponderou que a cidade é rica em cultura e por isso, poderia ser lembrada por essa característica. “Aqui nós temos atores, artistas cênicos, músicas incríveis e muitos outros fazedores de cultura. Por que não temos um Teatro Municipal? Precisamos de identidade cultural. Que as pessoas lembrem de um teatro quando ouvirem falar de Ananindeua, não um viaduto”, declarou.

Representando o Carimbó, Mestre Luís Ponte, concordou que ainda falta mais investimento ao setor cultural no município. “Sonho com um carimbódromo. Em que, durante o ano inteiro, fossem realizadas oficinas, cursos. Precisamos lembrar que Ananindeua não é uma cidade dormitório. A gente precisa ter esses espaços, para que as pessoas não precisem sair de nosso município para fazer cultura”, disse.

Para artistas, o valor dedicado à pasta não é o suficiente para apoiar grupos culturais (Elivaldo Pamplona)

Demais reivindicações

Concretização do Fundo Municipal de Cultura, atendendo ao disposto nos artigos 55 a 63 da Lei 2518/2011, de 01 de julho de 2011, que instituiu o Sistema Municipal de Cultura de Ananindeua;

Elaboração do Plano Municipal de Cultura, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do artigo 80 da Lei 2518/2011, de 01 de julho de 2011, que instituiu o Sistema Municipal de Cultura de Ananindeua;

Funcionamento do Conselho Municipal de Política Cultural, atendendo ao disposto no artigo 46 da Lei 2518/2011, de 01 de julho de 2011, que instituiu o Sistema Municipal de Cultura de Ananindeua; 7. Em relação ao Orçamento 2022 e PPA 2022-2025.

Ao final da plenária, ficou decidido que representantes culturais devem formalizar reclamações e sugestões no Ministério Público do Estado do Pará, entrando com um pedido de ação de cumprimento das leis citadas acima, que foram criadas para promover a cultura no município ainda no governo municipal do ex-prefeito Helder Barbalho. Uma reunião com o secretário de Cultura deve ocorrer na próxima quarta-feira (24), informou a organização da Plenária.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura Municipal de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, destacou o seu compromisso com este setor, uma vez que tem realizado várias ações de fomento e responsabilidade administrativa. "Neste sentido, temos como primeiro ato de fomento e valorização da Cultura Municipal, o desmembramento da SECELJ (Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude), criando a SECULT – Secretaria Municipal de Cultura, para que assim, a pasta tenha orçamento próprio para investimento na cultura local", diz a nota.

"A SECULT foi organizada com a perspectiva de fomentar o Sistema Municipal de Cultura. Contando para isso, com a participação, desde que plenamente legitimada, do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Assim, foram realizadas reuniões para aprovação do Regimento Interno deste Conselho, porém, sem êxito em relação ao quórum. A Secretaria de Cultura ratifica a importância das demandas culturais deste município, e compreendendo a necessidade de solução para as diligencias, se coloca sempre a disposição, dialogando com todas as vertentes e agentes culturais. Estamos dispostos a construir coletivamente políticas necessárias para o desenvolvimento cultural de Ananindeua", finaliza a nota.