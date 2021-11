Semutran faz última chamada a mototaxistas de Ananindeua para recadastramento

Os mototaxistas do município de Ananindeua receberão uma última oportunidade para realizarem o recadastramento na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran). O cadastro tem o intuito de regularizar e garantir os direitos dos trabalhadores na área, além da segurança dos usuários. Esta é a terceira chamada para cadastramento e agora ocorre de 29 de novembro a 10 de dezembro, de 9h às 13h, na sede da Semutran.

"Iniciamos o recadastramento em agosto e, posteriormente, oferecemos uma nova oportunidade. Agora, depois de várias solicitações, daremos uma nova oportunidade. O profissional mototaxista faz parte de um seleto grupo que realiza o transporte de pessoas legalmente, seguindo todos os critérios estabelecidos e precisa estar regularizado nos órgãos competentes", ponderou o diretor de transporte da Semutran, Gilberto Barbosa.

Mais de 1,5 mil mototaxistas estão cadastrados na Semutran. Aqueles que não comparecerem nesta terceira chamada, terão de apresentar justificativa para poderem continuar operando. Os que não procurarem a Secretaria, terão os registros suspensos e se tornarão irregulares.

Dário Gomes, mototaxista há mais de 10 anos, não conseguiu todos os documentos dentro do prazo anterior, agora, com o novo chamamento, irá aproveitar esta nova oportunidade. "Vou aproveitar essa nova chance de recadastramento, porque não consegui todos os documentos no período que a Semutran abriu para me regularizar. E tenho interesse, é claro, porque assim damos mais segurança para os nossos clientes", enfatizou.

Eliandro Mesquita realizou o recadastramento e recomenda. "fiz o meu recadastramento no tempo certo e acho muito importante estarmos regularizados porque dá segurança para nós e para nossos clientes, e trabalhamos conforme a lei, sem nenhum problema", finalizou o profissional.

Para se recadastrar, o profissional precisa seguir alguns requisitos, como: realizar um treinamento promovido pelo órgão de trânsito; possuir habilitação há mais de dois anos; ter no mínimo 21 anos; não possuir multas que chegam a 20 pontos na habilitação; ter seguro e ser cadastrado no órgão gestor e na prefeitura; o veículo precisa ter protetor de pernas; antena corta pipa, que são alguns itens de segurança.

Anualmente, o mototaxista precisa ir até a sede da Semutran para que sejam avaliadas as condições de seu veículo, e, posteriormente encaminhado ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) para a realização do licenciamento anual. O horário de atendimento é de 9h às 13h.