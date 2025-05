Programa 'Por Todas Elas' leva serviços gratuitos de saúde a Ananindeua

O governo do Estado realizou neste sábado (31/05) mais uma edição do programa “Por Todas Elas”, que, desta vez, garantiu atendimentos gratuitos de saúde, cidadania e lazer aos moradores do bairro do Aurá, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A programação reuniu grande público nas dependências da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Durante a ação, o governador do Estado, Helder Barbalho visitou os atendimentos e participou de sorteios de prêmios para a comunidade.

Ele destacou a importância do programa que vem garantindo saúde e dignidade para mulheres de todas as regiões do Estado. “Nosso objetivo é cuidar das pessoas, cuidar de quem mais precisa e cuidar das nossas mulheres. Um programa construído para que nós possamos estar perto da população. Muito feliz de poder estar junto com o povo do Aurá, com serviços que buscam facilitar o acesso à saúde e cidadania e que possam promover justiça social e qualidade de vida para a nossa população”, disse o governador.

“A gente traz as ações do Governo para onde a população, perto das casas das mulheres para que elas possam ser atendidas e cuidadas. É muito importante a prevenção, o atendimento de saúde das nossas mulheres e essa ação tem esse objetivo, fortalecer a saúde feminina”, avaliou a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma, que é idealizadora do programa “Por Todas Elas”.

(Foto: Marcelo Lelis / Agência Pará)

Serviços

Ao todo, mais de 30 serviços foram disponibilizados gratuitamente, como a emissão de documentos, atendimentos médico e odontológico, exames oftalmológicos e escolhas de armação para a produção de óculos de grau. Também foram realizados testes rápidos para a detecção de doenças, vacinação, orientações de saúde para mulheres, exames de mamografia e ultrassom, além de encaminhamentos para exames e consultas especializadas, serviços estética, sorteio de brindes, atividades recreativas para crianças, consultas e exames de castração para pets e serviços disponibilizados pela Defensoria Pública do Estado.

(Foto: Marcelo Lelis / Agência Pará)

A programação também contou com a entrega de benefícios dos programas Sua Casa e Credcidadão. A autônoma Raquel Silva compareceu à ação em busca de atendimentos oftalmológicos.

“Para nós esta ação é muito gratificante, porque, do jeito que a situação está, às vezes as pessoas não têm condições de fazer o básico. Então, uma ação social como essa nos traz muitos benefícios e nos ajuda bastante”, avaliou.

A universitária Rafaela Nunes também elogiou os benefícios gerados pela ação junto à comunidade.

“A ação está nos ajudando muito, principalmente com relação à saúde. O nosso bairro precisava de uma ação para trazer benefícios à população, como a dermatologia, a saúde das mulheres.”

Já a aposentada Izaltina Braga aproveitou o sábado para realizar exames oftalmológicos e dar entrada em seus novos óculos de grau. “Esta ação é uma coisa maravilhosa. É muito bom esse trabalho que o nosso Governo faz pra gente, é bom demais.” afirmou.

Criado em 2024, o programa “Por Todas Elas” é uma iniciativa do governo do Estado para incentivar os debates sobre a importância da participação e do protagonismo feminino na sociedade, com foco na garantia de serviços e direitos para as mulheres. O programa já percorreu municípios de diversas regiões do Estado e garantiu mais de 100 mil atendimentos até o momento.