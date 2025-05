Começam as inscrições para voluntários da COP 30 em Belém

As inscrições para quem deseja participar do Programa Voluntariado COP 30 foram abertas nesta quinta (29). O anúncio foi feito pela vice-governadora Hana Ghassan e pelo secretário extraordinário da COP 30, Valter Correia, durante coletiva de imprensa realizada no Salão Atos, no Palácio do Governo. Cerca de 4 mil vagas são destinadas a moradores de Belém e Região Metropolitana. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site, até o dia 05 de junho.

Para Hana Ghassan, que também preside o Comitê Estadual da COP30, o Programa Voluntariado COP é uma oportunidade especial para formação de novos protagonistas para o futuro sustentável que o Pará está construindo.

“O nosso objetivo maior é capacitar a nossa gente, capacitar os nossos paraenses. Esse programa do voluntariado vem se somar ao programa Capacita COP 30, onde nós podemos fazer a inclusão das pessoas no mercado produtivo, a inclusão das pessoas no mercado de trabalho. Sabemos que o primeiro emprego muitas vezes é difícil, porque é exigido alguma experiência. Com esse programa de voluntariado, vocês terão uma experiência para poder ajudar cada um a conquistar a sua vaga no mercado de trabalho mais fácil”, explicou a vice-governadora.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (Sectet), em parceria com a Secretaria Extraordinária para a COP 30, da Casa Civil da Presidência da República (Secop). O projeto é voltado para as pessoas interessadas em atuar de forma voluntária na Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém de 10 a 21 de novembro.

Valter Correia, secretário extraordinário da COP 30, destacou o compromisso de fazer a COP 30 a maior e melhor COP de todos os tempos. “O Capacita é o maior programa de capacitação já realizado no estado do Pará e agora através do programa de voluntariado, que vai ajudar não apenas aquele jovem a conseguir uma experiência profissional para ir ao mercado de trabalho, vai deixar um legado de aprendizado, vai impactar de forma positiva na vida desses jovens”, pontuou.

Ao todo, são 3.946 vagas, sendo 5% destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e 20% para povos indígenas e quilombolas. Há oportunidades para pessoas com nível de ensino médio, superior e graduandos universitários. As pessoas interessadas precisam dominar a língua inglesa nos níveis intermediário, avançado e domínio pleno.

A estudante Cleide Camile, de 20 anos, acabou de concluir três cursos ofertados pelo Programa Capacita COP 30, inglês básico, inglês avançado e planejamento para organização de eventos turísticos e planeja se inscrever e atuar com voluntária na COP. "Fico muito feliz em poder me qualificar, melhorar meu inglês e aprender coisas novas. Quero poder trabalhar na COP, ajudar. O mundo vai conhecer nossa cidade e hospitalidade", diz.

Formação

Os inscritos deverão participar dos cursos de capacitação para obter a certificação necessária para ser voluntário. A formação inclui temas-chave como mudança do clima, turismo e comunicação intercultural, com 120 horas de aula em seis módulos. Os voluntários contarão com benefícios que visam garantir bem-estar, segurança e valorização de sua participação. Durante o evento, terão alimentação, transporte e uniforme completo.

O time de voluntariado atuará em diversos pontos, como orientação de deslocamentos, localização de pontos de ônibus, itinerários, acessibilidade e recepção de delegações, entre outras atividades.

Como se inscrever - As inscrições devem ser feitas exclusivamente através do site https://voluntarioscop30.pa.gov.br/, até o dia 05 de junho.