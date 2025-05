Mapa gastronômico inédito da culinária de Belém será lançado nesta quinta-feira pela Fapespa

O resultado de três meses de pesquisa e mais de dois mil estabelecimentos gastronômicos visitados pelo Projeto “Belém Papa Chibé” serão divulgados nesta quinta-feira, 29, pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).

O evento, que terá a presença de autoridades, pesquisadores e participantes da pesquisa, vai mostrar o funcionamento do site onde estão os resultados da pesquisa em campo de cerca de 2.400 estabelecimentos ligados ao setor de bebidas e alimentação em 71 bairros, oito distritos administrativos e duas ilhas da sede da COP 30 (Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas).

A plataforma terá um mapa interativo para estabelecer rotas nesses oito grandes distritos e reunir informações básicas sobre as praças de alimentação da capital paraense como: pratos típicos, estilo de cozinha, tipo de comida, especialidade da casa e experiências gastronômicas que a cidade tem a oferecer.

O estudo foi realizado pela Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural da Fapespa, a Diepsac, e apresenta um roteiro que celebra as cores, os sabores e as tradições culinárias que fazem de Belém um destino único para apreciadores da gastronomia. Segundo o diretor Márcio Ponte, o estudo mostrou que Belém tem um cenário gastronômico promissor, mas ainda com desafios a serem superados para otimizar o acesso à rica culinária.

“Atualmente, não existe uma ferramenta ampla e acessível que concentre informações essenciais sobre os estabelecimentos gastronômicos da capital, como especialidades da casa, tipos de culinária, pratos típicos e experiências gastronômicas oferecidas. Essa lacuna dificulta a exploração do potencial turístico e econômico do setor. O ‘Belém Papa Chibé’ chega para preencher essa lacuna”, explica.

Papa Chibé

Do vocábulo tupi, composto de Xe (eu, meu) e Ibe ou Tibe (caldo), o chibé é tido como a mais tradicional das comidas paraenses. Uma bebida com um gosto levemente ácido, de preparo simples com farinha de mandioca e água, mas que carrega o gosto de ancestralidade e memórias do povo paraense. O Projeto “Belém Papa Chibé” nasceu com a ideia de documentar e valorizar a diversidade culinária da capital paraense. Além disso, o estudo realiza um diagnóstico abrangente sobre o perfil socioeconômico dos empreendimentos, identificando desafios administrativos, burocráticos e financeiros que possam impactar o desenvolvimento de empreendimentos.

Os resultados desse projeto inédito no Estado servirão de importante ferramenta para dimensionar a dinâmica desse setor, que desempenha um papel fundamental na economia e na cultura local. Com um universo de quase sete mil estabelecimentos dedicados à gastronomia e eleita Cidade Criativa da Gastronomia pela ONU, Belém se consolida como um dos principais pólos da culinária brasileira, refletindo tanto a diversidade cultural da região quanto sua relevância no cenário econômico.

Dentre os resultados que serão apresentados, a pesquisa revelou que a maior parte dos estabelecimentos gastronômicos da cidade funciona em espaços alugados e tem até cinco anos de existência, o que indica um setor dinâmico, mas também suscetível a desafios relacionados à sustentabilidade dos negócios a longo prazo.

Dentre esses estabelecimentos, aproximadamente 88,8% têm como atividade principal a comercialização de refeições, com uma predominância do tradicional prato feito – composto por feijão, arroz e proteínas –, representando 35% do total de restaurantes. Em seguida, destaca-se a culinária regional, com o emblemático açaí acompanhado de peixe frito, presente em 14% dos estabelecimentos, e a tradicional oferta de tacacá, vatapá e maniçoba, que compõem quase 12% do setor.

Os levantamentos detalham ainda as características dos empreendimentos por distritos administrativos: Belém, Bengui, Entroncamento, Guamá, Icoaraci, Mosqueiro, Outeiro e Sacramenta. No Distrito de Icoaraci, por exemplo, foi identificado que existem 682 empreendimentos atuantes, sendo 610 focados na comercialização de refeições, equivalente a 89,4% do total de empreendimentos na região. Os outros 72 empreendimentos atuam na comercialização de bebidas, que representa 10,6% do total de negócios da região.

Já o Distrito de Belém tem 1.650 empreendimentos atuantes, sendo 1.470 empreendimentos (89,1%) focados na comercialização de refeições. Considerando os empreendimentos que atuam predominantemente na comercialização de refeições ofertadas por restaurantes, em primeiro lugar aparecem empreendimentos com cozinha especializada em PF (prato feito), representando cerca de 25% do total. Em seguida vem a Culinária Regional (Tacacá, Vatapá, Maniçoba) com 16% e Culinária Regional (Açaí com Peixe Frito) com 14,2%.

O estudo traz ainda indicativos sociais e econômicos, identificando que o impacto do setor gastronômico é expressivo, empregando cerca de 51 mil pessoas, a maioria em regime formal e com qualificação na manipulação de alimentos. O faturamento médio dos estabelecimentos gira em torno de R$ 40 mil, com uma margem de lucro média de 17,3%. Esses são apenas alguns dos resultados da pesquisa desenvolvida neste projeto inovador, que passarão a ser disponibilizados para uso da população e do poder executivo.