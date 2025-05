Governo do Pará e Governo Federal lançam oficialmente Programa de Voluntariado para a COP 30

As inscrições para o Programa de Voluntariado da COP30 já estão abertas e seguem até o dia 5 de junho. O lançamento oficial do programa será nesta quinta-feira, 29, no Palácio do Governo, em Belém. Os interessados devem se inscrever no curso de formação de voluntários por meio do site .

Durante o evento, o secretário extraordinário para a COP30, Valter Correia, destacou que os voluntários atuarão em pontos estratégicos de entrada e saída da cidade, como portos e o aeroporto. A vice-governadora Hana Ghassan enfatizou os critérios de seleção, que incluem ter a partir de 18 anos e possuir inglês intermediário ou fluente.

Ao todo, serão oferecidas 4 mil vagas para voluntários, das quais 5% serão destinadas a pessoas com deficiência (PCDs) e 20% para indígenas e quilombolas. Podem participar da seleção pessoas com mais de 18 anos, que residam na Região Metropolitana de Belém e tenham domínio da língua inglesa. As inscrições começaram nesta quinta-feira, 29 de maio, e vão até 5 de junho.