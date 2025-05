Polícia Civil do Pará apreende bens e valores de investigados por lavagem de dinheiro no Pará

A Polícia Civil do Pará, por meio da Diretoria de Combate à Corrupção (Decor) e da Divisão de Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), deflagrou a operação “Algoritmo” e cumpriu, na manhã desta quarta-feira (28), nove mandados judiciais de busca e apreensão nos municípios paraenses de Belém, Marabá, Parauapebas, e também em Brasília, no Distrito Federal. A operação contou com o apoio da Decor/DF, do Núcleo de Inteligência Policial, da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC) e da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (Sefa).

A ação é parte de uma investigação em curso que apura a prática de crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro, envolvendo um grupo empresarial com atuação em múltiplos ramos econômicos.

“As investigações, iniciadas a partir de relatórios de inteligência financeira, revelaram indícios de sonegação fiscal, ocultação de patrimônio e tentativas de burlar bloqueios judiciais por meio de movimentações bancárias atípicas”, informou o delegado Fausto Bulcão, diretor da Decor no Pará.

“Algumas empresas do grupo operavam com saldos bancários diariamente zerados e estavam sediadas em um escritório de contabilidade, o que reforça as suspeitas de esquema de blindagem patrimonial”, explicou o diretor.

Durante o cumprimento dos mandados judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares, documentos diversos, materiais contábeis, equipamentos e dispositivos eletrônicos, além de considerável quantia de dinheiro em espécie. Uma pistola de calibre .380, acompanhada de 50 munições intactas, foi apreendida e apresentada na Seccional Urbana de Marabá, para as providências legais cabíveis.

A Justiça autorizou ainda a quebra dos sigilos fiscal e bancário dos investigados, além do bloqueio de valores no montante aproximado de cinco milhões de reais.

“As investigações permanecem em curso, com o objetivo de identificar todos os envolvidos no esquema criminoso. A Polícia Civil do Estado do Pará reitera seu compromisso institucional com o combate rigoroso aos crimes contra a ordem tributária, atuando em defesa do interesse público”, afirmou o diretor Fausto.