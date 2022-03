Prevenção ao câncer de colo de útero é tema de palestra em Ananindeua

Durante o mês de março, a Prefeitura de Ananindeua fortaleceu a distribuição de informações a respeito da prevenção ao câncer de colo de útero em todo o município. Nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), foram realizadas palestras com pacientes e houve aumento na procura pelo exame preventivo para a doença, o PCCU, também conhecido como Papanicolau. As ações alcançaram também as servidoras do município que durante todo o período receberam orientações de combate a doença.

Para a coordenadora Municipal de Atenção Integral a Saúde da Mulher, Fabíola Medeiros, o trabalho de conscientização é fundamental para o combate da doença. "O câncer pode ser erradicado, mas se for abordado só dentro da área da saúde não vai conseguir. As informações têm que chegar a todos os setores. A mulher precisa estar bem para cuidar das outras pessoas. É preciso amar e cuidar do nosso corpo. Quando isso acontece, tudo flui na nossa vida. Não custa nada procurar uma unidade de saúde", afirma.

Para servidora Josenite Santa Brígida, a abordagem durante as palestras chamou atenção para a realização do exame. Foi uma discussão super leve e com orientações interessantes. Pra mim foi um sinal de alerta em relação aos cuidados à saúde devido a correria que tenho no dia-a-dia. É maravilhoso ter esse tipo de assunto abordado no ambiente de trabalho", declara.

O Pará é o quarto estado na região Norte com maior incidência de câncer de colo de útero. Para as mulheres que desejarem realizar o exame preventivo em Ananindeua é necessário se dirigir a UBS, munida de RG, CPF e Cartão do SUS. Não é necessário agendar consulta com um ginecologista, a demanda é espontânea, baste agendar data e horário para coletas.