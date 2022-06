Presidente da Associação Empresarial de Ananindeua fala sobre estratégias para fortalecer o comércio

Ivelane Neves é administradora de empresas, empresária há 25 anos na área de tecnologia. Atualmente, é presidente da Associação Empresarial de Ananindeua (ACIA) e secretária de Desenvolvimento Econômico do município (Sedec). Em entrevista ao jornal O Liberal, ela falou sobre os desafios de retomar o crescimento do comércio na segunda maior cidade do Pará após dois anos críticos de pandemia; entre outros assuntos.

Como a ACIA atuou para auxiliar os empreendedores da cidade, principalmente os pequenos, durante os dois momentos críticos da pandemia de covid-19?

Uma das coisas que a gente focou nesse período foi dar assistência aos pequenos empreendedores, fazendo capacitações, treinamentos e rodadas de negócio. Então nós focamos em ouvir o associado pequeno, levantar suas necessidades e aí, com as capacitações, orientações em parceria com o Sebrae e demais ações. Nós também auxiliamos com as vendas e divulgação dos produtos nas redes sociais. Sem falar no aplicativo da ACIA, que é o ACIA Negócios, então eles podem estar também divulgando seus produtos no aplicativo. Então foi uma forma que a gente encontrou de estar ajudando o pequeno empresário e não só o pequeno, né? O médio, grande, enfim, todos os nossos associados que hoje somam 282.

Como tem sido o trabalho da ACIA para reaquecer o comércio da cidade nesse momento considerado de pós-pandemia?

Neste momento de retomada, estamos trabalhando para continuar aquecendo o comércio. Então estamos promovendo bastantes encontros para que os empreendedores venham estar se relacionando entre si, mostrando, divulgando seu trabalho. Porque hoje o papel da associação é justamente fortalecer os negócios através do networking, onde você conhece o produto do outro em encontros com palestras, sempre trazendo pessoas que falem de temas relevantes para as empresas. Portanto, seguimos trabalhando bastante para fortalecer e dar visibilidade às empresas de Ananindeua.

Como estão as relações da entidade com o poder público municipal? Há incentivos e parcerias?

Hoje a associação empresarial tem uma parceria muito boa com a iniciativa pública. Então a gente sabe que nós quanto, iniciativa privada temos que ter essa relação próxima com o poder público do nosso município. Então hoje, nós não temos convênios e parcerias; sem falar também que temos essa relação em que sempre que o empresário precisa de algum suporte, como um contato mais direto com alguma secretaria, verificar alguma gestão fazendária, imposto e afins, a gente tem essa aproximação. Nós também sempre tentamos ouvir o empresário para que ele tenha esse canal mais aberto com o poder público. Sabemos que às vezes as dificuldades existem, então a associação vem justamente para fazer com que o poder público fique mais próximo do empresário.

Que inovações a atual gestão pretende trabalhar para as diferentes áreas do setor comercial, como shoppings, galerias, comércio de rua?

Uma das coisas inovadoras que a gente vem fazendo na associação é a nossa Liquida Ananindeua. Em setembro e novembro do ano passado foram nossas primeiras edições, quando foi fomentada a economia em três dias de campanha de varejo, nos dias sexta, sábado e domingo. Nesse período, movimentamos cerca de R$ 20 milhões de reais entre 282 empresas que participaram do evento. Essa ideia surgiu em Capanema, município que promove o Liquida há mais de 30 anos e, em 2021, foi a primeira vez em Ananindeua.

Foi algo que realmente deu uma força pro varejo, que representa 80% da economia do município. No segundo semestre vamos para a nossa segunda edição, que deve ser do dia 5 a 11 de setembro. Dessa vez, vamos focar neste mês de setembro, que foi data escolhida pelo próprio comércio. Então, como no ano passado, vamos fazer também um sorteio de um carro entre outros prêmios.

Nosso foco também é capacitar os empreendedores para a venda em redes sociais, para que possam alavancar seus negócios por meio dos meios digitais.

Qual avaliação você faz do comércio em Ananindeua?

Hoje Ananindeua tem uma força muito grande no comércio. Nossa cidade está em um momento de crescimento. Novos empregos,novas empresas. Então a gente tem uma expectativa muito boa e avalia esse momento de muita importância pro município de Ananindeua. A ACIA, por exemplo, sentiu isso muito com os números de gente que praticamente dobrou de associados. Através das nossas ações, das campanhas que a gente vem fazendo, focando bastante no associado, bastante no comércio e a gente tem sentido isso, que o comércio está aquecendo, que a Ananindeua vem crescendo.