Prefeito de Ananindeua promete pagar novo piso salarial a professores da rede municipal

Os professores de Ananindeua conseguiram uma importante vitória na luta por um salário digno. Na noite da última quarta-feira (18), durante a abertura da primeira edição da Jornada de Integração Pedagógica da Rede Municipal de Ananindeua, o prefeito da cidade, Daniel Santos, garantiu à categoria que irá pagar os quase 15% de reajuste do piso salarial dos professores, com direito ao retroativo do mês de janeiro.

O prefeito do município fez a promessa diante de mais de dois mil docentes que estiveram presentes no evento. A gestão municipal segue assim os parametros instituídos pelo governo federal, que recentemente sancionou o novo piso salarial dos professores de todo país, o que acabou gerando controvérsias. A principal delas por parte da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), que criticou, na terça-feira (17), o reajuste do piso salarial dos professores oficializado pelo Ministério da Educação (MEC) e, pelo segundo ano seguido, voltou a orientar os gestores municipais a ignorar o aumento anunciado pelo governo federal.

“Vamos continuar trabalhando pra elevar a educação de Ananindeua a outro patamar. Estamos transformando nossas escolas e valorizando o nosso servidor. Daremos 14.95% de reajuste no piso salarial, com retroativo para o mês de Janeiro”, disse o prefeito de Ananindeua, Doutor Daniel, sobre o cumprimento do piso salarial do magistério.

O reconhecimento da categoria por parte do prefeito marcou a noite desta quarta-feira, 18, no evento realizado pela semed no bairro do coqueiro, em Ananindeua. Com o tema “Movimento Educa Ananindeua - Laços colaborativos que transformam”, a jornada é destinada ao corpo docente, equipes pedagógicas, gestores, auxiliares de classe, estagiários e a autoridades políticas.

“Eu tô aqui, hoje, porque eu acredito de mais. Ver esse movimento é fundamental. Estão de parabéns o prefeito Daniel e a secretária Leila, porque realmente é disso que a gente precisa: apoiar os professores e os profissionais da educação em todas as dimensões e envolver a comunidade”, disse o secretário da SEDUC, Rossieli Soares, que ministrou a primeira palestra dentre as várias que ocorrerão nesta jornada pedagógica.