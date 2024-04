Com instalação das fundações, avançam as obras da nova ponte Icoaraci-Outeiro

As obras de construção da nova ponte entre os distritos de Icoaraci e Outeiro, pertencentes a Belém, realizadas pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), estão em pleno andamento, já com avanços significativos e seguindo rigorosamente o cronograma previsto. A fase de execução chegou às fundações nas duas margens.

Na margem de Icoaraci também já foi iniciada a mesoestrutura, composta por pilares e travessas de sustentação das vigas. Com um investimento superior a R$ 110 milhões, a nova ponte, que interligará a 6ª e a 7ª Ruas, em Icoaraci, à Rua da Brasília, em Outeiro, será fundamental para a logística entre os dois distritos.

“A importância dessa nova infraestrutura é inegável. Além de impulsionar a economia e o turismo na região, ela garantirá maior fluidez no transporte e na circulação de pessoas e mercadorias, contribuindo para o desenvolvimento sustentável dos distritos envolvidos. A ponte, moderna e segura, oferecerá uma faixa exclusiva para ciclistas e motocicletas, além de um vão de navegação adequado às demandas das embarcações atuais, visando prevenir quaisquer incidentes”, informou o secretário de Estado de Transportes, Adler Silveira.

Com 414 metros de comprimento, a ponte contará com duas pistas de rodagem para veículos e motocicletas, sendo que o trecho central será sustentado por uma estrutura estaiada (com cabos de aço) de 234 metros. Essa configuração proporcionará dois vãos de navegação com 117 metros de largura cada, garantindo segurança ao tráfego aquaviário.

Celeridade e segurança

Com a perspectiva de uma ligação mais rápida e segura entre os distritos – que juntos somam mais de 247 mil habitantes, segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) -, os moradores aguardam ansiosamente os benefícios que a ponte trará, desde a melhoria na acessibilidade até o estímulo ao turismo.

“Vai melhorar muito para nós, moradores, porque com essa obra vai diminuir a distância dessa travessia, as casas vão ficar mais valorizadas e o nosso turismo vai melhorar bastante. Estamos muito ansiosos para que a obra seja logo concluída”, disse o morador Helaldo Henrique.

“Moro aqui no Outeiro há 22 anos. Conheço a realidade aqui desde criança, e o sonho dessa ponte era muito antigo, e agora está sendo realizado. Esperávamos muito tempo por isso. Acredito que, com essa nova ponte, vai trazer também mais desenvolvimento para essa área e mudar para melhor a nossa rotina”, afirmou a assistente social Suely Barbosa.

A obra tem um prazo de conclusão de dois anos. Quando fora entregue pelo governo do Estado, iniciará uma um novo tempo para milhares de paraenses que moram, estudam, fazem negócios e usufruem das orlas e praias fluviais nessa região de Belém.

A nova ponte será a segunda entregue pelo governo do Estado à população. A primeira ponte precisou ser totalmente reconstruída após um acidente, e foi entregue em fevereiro de 2023.