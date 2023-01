Piso salarial dos professores deve ser ‘ignorado’ por municípios, diz CNM

O presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, disse, nesta terça-feira (17), que o reajuste do piso salarial dos professores oficializado pelo Ministério da Educação (MEC) torna a gestão municipal da educação “ingovernável” e que os municípios devem a ignorar o aumento anunciado pelo governo federal. As informações são do G1 Brasília.

O MEC anunciou na segunda-feira (16) reajuste de quase 15% no mínimo pago a professores da educação básica, o que passaria os R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55.

"O impacto torna ingovernável. Estamos orientando os municípios a não concederem, por mais que entendamos como importante. Esse montante inviabiliza a educação no Brasil. Aí, nós vamos ver o MEC apresentando grandes projetos para salvar a educação no Brasil, enquanto tira esse valor dos municípios", declarou Paulo Ziulkoski.