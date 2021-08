População comemora chegada do jornal semanal 'Ananindeua em Revista'

Foi lançado, nesta sexta-feira (27), o novo jornal semanal Ananindeua em Revista. O segundo município mais populoso do Pará agora tem, com exclusividade, o jornal produzido pelo Grupo Liberal. A publicação foi aprovada pela população, que comemorou o conteúdo voltado às necessidades da cidade. É o caso da leitora Mari Coelho que garantiu um exemplar do novo jornal logo nas primeiras horas da manhã. Para ela, uma população bem informada resulta em uma sociedade mais consciente de seus direitos.

"Achei muito interessante o lançamento do veículo. Vai nos informar sobre as obras que estão ocorrendo, a área esportiva e o nosso cotidiano em Ananindeua. É importante a população saber como o poder público está agindo, nem sempre temos respostas para as nossas demandas. Torço para que esse jornal ajude a todos" explicou a autônoma.

O taxista Max Mota, que comumente oferece os jornais O Liberal e Amazônia Jornal para que os clientes leiam dentro do veículo, pontua que o Ananindeua em Revista é mais um conteúdo que agrega a qualidade oferecida pelo Grupo Liberal. "Já conheço a qualidade do O Liberal. Sempre traz informações relevantes da área de esportes e outros assuntos para a sociedade. Assisto todos os dias a programação na televisão e essa publicação voltada exclusivamente para nós, moradores de Ananindeua, só vem pra somar", enfatizou.

O distribuidor de jornais Wilkens Alves, conhecido como "Louro", afirma que o primeiro dia de circulação do novo jornal atraiu diversos elogios dos leitores. "Hoje foi o primeiro dia de distribuições e o material foi elogiado por várias pessoas que encontrei. É um jornal de fácil leitura, preço acessível e conteúdo relevante para a nossa cidade. Sei que será feito um bom trabalho e a divulgação é importante para que todos saibam do produto. Estou torcendo pelo sucesso do novo jornal e os moradores de Ananindeua agradecem", relata.

A publicação custa R$1 e será publicada semanalmente, todas as sextas-feiras, com notícias inteiramente dedicadas à cidade. O novo veículo de informação dividido nos cadernos Cidades, Empreender, Cultura e Esporte - é um importante momento para os mais de 500 mil habitantes fixos e que agora terão ainda mais espaço para opinar sobre os assuntos de Ananindeua.

Saiba onde encontrar

O jornal Ananindeua em Revista pode ser adquirido em feiras, banca de revistas, farmácias, mercado e demais pontos de distribuição já utilizados pelo jornal O Liberal e Amazônia. No digital, as matérias podem ser acessadas oliberal.com/ananindeua, com conteúdo multimídia, e nas redes sociais @ananindeuaemrevista no Facebook e no Instagram.



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Ana Carolina Matos, de O Liberal)