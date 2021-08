Ananindeua ganha novo jornal semanal a partir desta sexta-feira

A população de Ananindeua está estimada em mais de 500 mil habitantes fixos e uma economia que vem crescendo de forma expressiva nos últimos anos. A segunda cidade mais populosa do Pará tem mais que números expressivos: são milhões de histórias que ganham a partir desta sexta-feira (27) um novo espaço para que sejam contadas: o Ananindeua em Revista, jornal semanal produzido pelo Grupo Liberal, que tem 75 anos de história no Pará e na Amazônia.

O novo veículo de informação é dedicado inteiramente ao município vizinho da capital. Além do jornal impresso que vai circular semanalmente com informações gerais e matérias exclusivas da cidade, as reportagens também estarão disponíveis no portal OLiberal.com para a versão digital, com conteúdo multimídia, como galeria de fotos e vídeos. Tudo com o profissionalismo e a qualidade do jornalismo do Grupo Liberal.

O diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Daniel Nardin, explica que dedicar um veículo à segunda maior cidade do Pará beneficia os moradores, que terão ainda mais voz para as questões da cidade. “Ananindeua tem vida própria, e sua importância política e econômica no Pará só cresce. Hoje nossos veículos já cobrem o cotidiano da cidade e, com o Ananindeua em Revista, passamos a ter um veículo exclusivo e dedicado para os desafios, soluções, cultura e tudo que envolve a cidade”, argumenta Nardin.

A novidade marca os 75 anos de história do jornal O Liberal, o primeiro veículo do grupo, mostrando que até hoje a constante renovação e inovação ainda são marcas registradas da empresa. “O Grupo Liberal se preocupa em estar em constante transformação, não apenas na tecnologia implementada na produção de seus veículos e equipe de profissionais, mas também para buscar inovar em conteúdo para o público leitor que há mais de 70 anos acompanha o nosso trabalho, para levar informação de qualidade e de maneira responsável, à população”, afirma Ronaldo Maiorana, presidente executivo do grupo.

Toda a estrutura da Redação Integrada de O Liberal também estará disponível para o Ananindeua em Revista, com reportagens especiais, colunistas e demais conteúdos, que será cada vez mais multimídia através da área especial em OLiberal.com e das redes sociais, como Instagram e Facebook.

Ananindeua em Revista

O jornal Ananindeua em Revista vem com um formato jornalístico e, além de trazer matérias quentes do jornalismo, também contará com conteúdos especiais com o objetivo de mostrar os problemas, soluções, oportunidades e todo o potencial de Ananindeua. “Antes, o que poderia passar despercebido, agora pode ser visto por meio das páginas e do site do Ananindeua em Revista”, diz a jornalista Cléo Soares, editora-chefe do projeto.

O jornal está dividido nos cadernos Cidades, Empreender, Cultura e Esporte, tudo pensado para abordar assuntos de saúde pública, educação, esporte amador, cinema, entre outros, com um valor que cabe no bolso: apenas R$ 1 por edição. “A produção acessível tem a finalidade de dar mais visibilidade ao público da cidade e colocar em evidência as boas iniciativas de Ananindeua, mostrando à população local o que existe no seu município e que hoje não é preciso sair da cidade para ter acesso a nada, desde a área cultural até grandes negócios”, frisou Daniel Nardin.

Saiba onde encontrar

A partir desta sexta-feira, 27, você pode encontrar o jornal Ananindeua em Revista em feiras, banca de revistas, farmácias, mercado e demais pontos de distribuição já utilizados pelo jornal O Liberal e Amazônia. No digital, as matérias podem ser acessadas oliberal.com/ananindeua e nas redes sociais @ananindeuaemrevista no Facebook e no Instagram.