Paysandu luta pelo acesso à Série B e o Remo tem como meta permanência na Série B

O Remo joga neste sábado (4) contra o Botafogo às 19h30, no Baenão, na série B. Já o Paysandu enfrenta o Santa Cruz no domingo (5), às 18h, na Curuzu, na série C. A semana foi de expectativa para que tivesse a presença do público nos estádios nesses jogos, entretanto o vice-presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Maurício Bororó, disse que não houve tempo hábil para que os órgãos de segurança preparassem tudo. Apesar do decreto do Governo do Estado do Pará liberando, também era necessária uma liberação da CBF após pedido feito pelos clubes. As partidas terão transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

O Paysandu leva boa vantagem no histórico recente diante do Santa Cruz. Nas últimas nove partidas contra a equipe pernambucana, o Papão perdeu apenas uma vez. A boa sequência será colocada à prova neste domingo. De 2012 pra cá, Paysandu e Santa Cruz se enfrentaram nove vezes: cinco pela Série C e outras quatro pela Série B. Nesse período foram cinco vitórias bicolores, três empates e apenas uma vitória tricolor. A última vez que o Santa Cruz saiu vitorioso de um duelo diante do Paysandu foi em 2020, em partida válida pela primeira fase da Terceirona. O clube pernambucano venceu o Papão por 2 a 1, no estádio do Arruda, em Recife.

Paysandu enfrenta o Santa Cruz neste domingo (Rildo / Ascom Paysandu)

Já o Remo foca na preparação contra seu adversário deste sábado. O Botafogo informou que seus dois atacantes Ronald e Diego Gonçalves iniciaram o processo de transição de suas lesões e se recuperam para voltarem a campo e ajudarem o clube na Série B. Os atletas vão desfalcar a equipe em mais algumas partidas da Série B, portanto o clube já foi ao mercado para suprir as ausências dos extremos. No jogo deste sábado o Botafogo conta com o atacante Rafael Moura, que volta a Belém depois de ter jogado no Paysandu em 2005.

Retorno dos torcedores

Caso o retorno do público seja aprovado a tempo para a próxima semana, o Remo seria o primeiro a receber público. O Leão recebe o Avaí na quinta-feira (16), às 21h30, no Baenão. Já o Papão tem duas partidas longe de Belém e só jogaria frente aos bicolores no dia 25 de setembro, contra o Manaus, às 17h, na Curuzu. No entanto, os clubes ainda aguardam a aprovação da CBF. O Remo confirmou que torcedores com ingressos do 'Baenão em Lúmens' terão direito ao jogo na Série B assim que for liberada a presença de público.