Núcleo do Consumidor orienta população para que não caia no golpe do consórcio

A Defensoria Pública do Pará, por meio do Núcleo de Defesa do Consumidor (NUDECON), ingressou com ação civil pública contra a empresa CNK Consórcios pleiteando a suspensão das vendas dos seus produtos no Pará. A ação coletiva foi movida após a multiplicação de processos e ocorrências contra a empresa no procedimento denominado "golpe do consórcio". Segundo o defensor público Cássio Bitar, mais de 300 consumidores já foram lesados pela prática de propaganda enganosa praticada pela empresa.

O defensor público explica ainda que golpes dessa natureza são comuns, principalmente nesta época de fim de ano. Portanto, é preciso ficar atento. “Em muitos casos o consumidor é atraído por anúncios em redes sociais oferecendo um bem a ser pago mediante entrada e parcelamento. Após depositar a entrada o consumidor é surpreendido com o contrato de consórcio que não tem data certa para contemplação. Quando o consumidor procura a empresa para desistir, é informado de que só receberá o valor pago no final do grupo e com descontos de taxas e multas.”, explica Cássio Bitar.

“Além da evidente lesão ao consumidor, a prática tem multiplicado o número de processos na Justiça e inchado de reclamações os órgãos de defesa do consumidor. A propaganda enganosa leva a empresa a enriquecimento ilícito”, esclarece Cássio Bitar.

Defensor Público Cássio Bitar procura orientar a população para que não caia nos golpes (Ascom Defensoria Pública do Pará)

O NUDECON lançou uma campanha de conscientização para os consumidores não caírem neste tipo de golpe. Além das reclamações que chegaram ao órgão, o NUDECON colheu dados do PROCON-PA, assim como das plataformas do Banco Central do Brasil e do site Reclame aqui a fim de mover a ação civil pública.

“A prática atinge quase sempre pessoas em busca de ‘casa própria’ ou de veículo para trabalhar como motorista de aplicativo, consumidores com pouca instrução, idosos e pessoas vulnerabilizadas pelo superendividamento”, explica o defensor público.

Segundo ele, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor trata sobre a “a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

“Resta claro que a conduta da empresa configura publicidade enganosa, expressamente vedada ao fornecedor de produtos ou serviços. Isto porque a empresa ré induz os consumidores em erro, na oferta e contratação, mediante a falsa promessa de contemplação imediata, ou em curto período de tempo, de cota de consórcio, desde que seja pago valor a título de entrada, com a finalidade de convencer a adesão ao contrato”, explica Cássio Bitar.

Dicas para evitar os golpes do consórcio