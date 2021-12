Moradores do Jaderlândia, em Ananindeua, recebem 'Vacina Delivery' nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (03), moradores do bairro do Jaderlândia, no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, recebem a "Vacina Delivery", serviço ofertado pela Prefeitura Municipal, por meio de uma van, para garantir a imunização contra a covid-19. Das 08h às 12h, com as três doses da vacina.

Corujão

Além disso, o município começa nesta quinta (02), das 18h às 22h, o "Corujão da Vacinação". Neste primeiro dia, nos seguintes pontos: Supermercado Colina, Atacadão BR-316 e Praça da Bíblia. Com imunizantes da Coronavac, Astrazeneca e Pfizer para aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses, atendendo os intervalos indicados.

O Corujão seguirá de segunda a sexta-feira, sempre das 18h às 22h, em espaços cedidos por supermercados, além das praças do município. Nesta sexta-feira (03), a programação noturna será realizada no Mix Atacarejo Mário Covas, Supermercado Líder Cidade Nova e Praça da Bíblia.

UBS

Ananindeua também segue com a vacinação nas 23 Unidades Básicas de Saúde (UBS). De segunda a sexta, das 08h às 13h, com 1ª dose e 2ª dose (vacinados há 21 dias) da Coronavac para pessoas com 18 anos ou mais; e 2ª dose da Astrazeneca para pessoas com 18 anos ou mais e que estejam com a 2ª dose em atraso.