Coleta seletiva neste sábado: saiba onde deixar o seu material reciclável

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Seurb) de Ananindeua realiza neste sábado (5) no bairro de Águas Lindas, no conjunto Park Anne, mais uma ação do programa Cidade Limpa com a coleta seletiva de materiais recicláveis. Um drive thru estará localizado em frente a igreja Nossa Senhora das Dores, de 9h às 12h, onde serão coletados materiais aptos a serem reciclados.

A Seurb realiza esta ação em parceria com a Associação Cidadania Coleta para Todos, em grupos compostos por técnicos e catadores que percorrem as ruas abrangendo vários bairros do município, fazendo também, uma consciência ambiental para que os moradores possam descartar seus materiais em locais adequados, sempre um dia antes do drive.

Saiba que tipo de material reciclável você pode deixar no posto de coleta seletiva

Os materiais que poderão ser doados no posto drive thru de coleta seletiva neste sábado são:

Papel,

Plástico,

Papelão,

Metal,

Óleo de cozinha,

Eletrônicos,

Todo o material recolhido será doado às cooperativas parceiras. A cada drive realizado, os materiais são destinados para uma cooperativa, fazendo o rodízio entre elas. Além da Associação Cidadania, a Cooperativa dos Trabalhadores Profissionais do Aurá (COOTPA) também é uma das parceiras.

Equipes da prefeitura estarão a postos para recolher materiais recicláveis (Ascom PMA)

Quando ocorre o drive thru de coleta seletiva de material reciclável?

O drive thru de coleta seletiva de material reciclável é realizado em Ananindeua uma vez ao mês nos bairros que ainda não possuem coleta seletiva. Mas esse mês, é o segundo drive que será realizado, visto a necessidade da coleta seletiva ser ampliada, chegando a todos os bairros do município. É realizado aos sábados para atingir um público maior.

É de forma esporádica também pelo fato de vários resíduos serem coletados além desses materiais recicláveis, onde há um cronograma para que todos sejam destinados de forma correta.

A Orientação é que as pessoas participem mais para realizar as doações, dando uma destinação mais adequada aos materiais recicláveis. Se os moradores desejarem, podem fazer as doações nas próprias cooperativas.

População precisa descartar pneus em lugares corretos (Divulgação)

Ecoponto: saiba onde descartar pneus velhos

A Secretaria de Serviços Urbanos realiza também a coleta de pneus que são destinados de maneira incorreta pela população, trazendo inúmeros transtornos para ela mesma, além de poluir o meio ambiente. A secretaria criou o projeto sustentável Ecoponto, onde são armazenados aproximadamente duas toneladas de pneus recolhidos por dia, que ficam em um galpão coberto, com estrutura apropriada para receber esse tipo de material.

Duas vezes por semana, uma empresa de reciclagem da Bahia recolhe cerca de 15 a 20 toneladas de pneus que serão reutilizados. A secretaria também concede os pneus de forma gratuita aos artesãos que utilizam a criatividade para dar vida aos pneus.

O município de Ananindeua é o único do Estado a criar esse projeto sustentável.

Para descartar os pneus, a população pode levar de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no ecoponto localizado na Av. Zacarias de Assunção, passagem Antônio Barbosa, n° 221, bairro Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (91) 98454-5576.

Serviço: Coleta Seletiva – Praça Park Anne, em frente à Igreja Nossa Senhora das Dores – Águas Lindas.

Hora: 9h às 12h

Dia: 05 de Fevereiro

Para contribuir com a limpeza da cidade, a população pode solicitar o recolhimento de entulhos pelo telefone: (91) 98454 - 5576.