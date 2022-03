Catálogo de empregos do O Liberal.com mostra vagas abertas em Ananindeua

Moradores de Ananindeua podem consultar as vagas de emprego abertas no município e em qualquer lugar do mundo. O serviço está disponível desde o dia 13 de janeiro em parceria com o Jooble, que é uma plataforma mundial de empregos. Para acessar as vagas, basta acessar oliberal.com/emprego.

A página é fruto de uma parceria com a empresa Jooble, mundialmente conhecida, onde todos os dias são postadas novas vagas. Nesta sexta-feira (11), por exemplo, há 76 vagas anunciadas só para o município de Ananindeua.

O sistema é intuitivo, é super fácil de achar, explica o editor executivo do O Liberal.com Carlos Fellip. “É possível procurar tanto por área de atuação quanto por função ou por localização”, esclarece. É só preencher o campo e clicar em pesquisar que o sistema busca as vagas. Logo ao lado tem uma coluna com notícias sobre vagas de emprego onde também é possível acompanhar informações.

Empresas podem cadastrar vagas de emprego na plataforma

As empresas que quiserem cadastrar suas vagas na plataforma devem realizar o procedimento diretamente no site jooble.org. Ao cadastrar nessa plataforma, automaticamente as vagas aparecem no oliberal.com/emprego, explica Carlos Fellip. Basta criar um login e senha e seguir as etapas de cadastro. Qualquer pessoa pode realizar o procedimento anunciando vagas disponíveis em qualquer lugar do mundo.

Veja algumas vagas de emprego disponíveis em Ananindeua nesta sexta-feira (11)