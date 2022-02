Mais de 13 mil crianças já tomaram a primeira dose da vacina anticovid-19 em Ananindeua

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informou que, do dia 15 até o dia 29 de janeiro, 13.049 crianças na faixa etária de 05 a 11 anos foram vacinadas com a primeira dose do imunizante contra a covid-19. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo 2010/estimativa 2012, a população total de crianças em Ananindeua nesta faixa etária é de 59.440.

Nesta terça-feira (01), o município da Região Metropolitana de Belém segue com o seguinte calendário de imunização infantil: 1ª dose da Pfizer para crianças de 5 anos completos (imunossuprimidas ou não) e 1ª dose da Coronavac para crianças de 6 a 11 anos completos (que não sejam imunossuprimidas). Das 8h às 12h30, em 23 Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Belém

Em Belém, 51.445 crianças de 5 a 11 anos receberam a 1ª dose até o último domingo (30). Isso representa 36,7% do total de crianças que precisam ser vacinadas na capital, que é em torno de 140 mil. O balanço foi divulgado pela Prefeitura de Belém, nesta segunda-feira (31), por volta das 13h30.

A Coordenação de Vacina da capital informou que iria realizar uma reunião nesta segunda-feira, para definir os próximos passos da vacinação pediátrica. Uma das ações poderá ser um cronograma de vacinação nas escolas municipais, mas isso ainda deverá ser definido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação (Semec). Até por volta das 19h, a gestão municipal ainda não tinha divulgado o balanço dessa reunião.

Sespa

Ainda nesta segunda, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que ainda não tem o registro atualizado do número de crianças de 5 a 11 anos que já tomaram a primeira dose no Pará. Por enquanto, há o registro de apenas 19.991 vacinados, de uma estimativa de 1.151.403 crianças que devem tomar o imunizante em todo o estado.

"Devido instabilidade no sistema Localiza SUS, do Ministério da Saúde, desde o dia 9 de dezembro, as informações sobre aplicação de vacina estão sendo repassadas pelos municípios aos Centros Regionais de Saúde por sistema estadual, no entanto, só é possível ter acesso aos dados informados pelos municípios. A diferença pode estar sendo apresentada por dados que o município ainda não tenha informado", frisou a Sespa.