Incêndio no Fórum Trabalhista de Ananindeua causa transtornos para pessoas com audiências marcadas

Na manhã desta quarta-feira, 29, um princípio de incêndio atingiu o Fórum Trabalhista de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Apesar do susto, não há registro de feridos.

Segundo pessoas da região do prédio, que fica na Estrada do Maguari, o fogo foi por volta das 7h, quando o expediente não havia começado. O Corpo de Bombeiros esteve no local e analisou a situação, interditando o prédio antes de sair.

Quem tinha audiência marcada não pôde entrar e só foi avisado no portão do Fórum. "Estava esperando há muito tempo. É bem chato, Chegamos e disseram que tava tudo queimado", disse Alderina Souza, que chegou com o advogado para um compromisso no local e teve de voltar.

A redação entrou em contato com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 8ª Região e com o Corpo de Bombeiros para obter mais informações do incidente e aguarda retorno.