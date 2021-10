Idosos de 63 anos ou mais tomam a 3ª dose neste sábado, em Ananindeua

Neste sábado (16), a Prefeitura de Ananindeua segue vacinando com a 3ª dose do imunizante contra a Covid-19. Desta vez, idosos com 63 anos ou mais formam o público-alvo. Os documentos necessários são RG, CPF ou cartão SUS e a carteirinha de vacinação utilizada nas duas primeiras doses.

Será das 08h30 às 13h30, em oito pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; Igreja Universal - Águas Lindas; Assembleia de Deus - Maguari; UBS Paar; e Rotary Club de Ananindeua - Cidade Nova 2.

De acordo com a nota técnica nº 27/2021, emitida pelo Ministério da Saúde (MS), o imunizante utilizado na terceira dose será o da Pfizer e deverá ser aplicado em pessoas que tenham um intervalo mínimo de 06 meses após a segunda dose.