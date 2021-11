CBF divulga calendário de 2022 do futebol feminino; Esmac estreia em fevereiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o calendário de competições do futebol feminino no ano de 2022. De acordo com a entidade, o primeiro torneio nacional do ano será a SuperCopa do Brasil. O campeonato terá a participação da Esmac, equipe de Ananindeua, que está classificada como terceira colocada do Brasileirão A2 deste ano.

Outra competição que a Esmac deve participar em 2022 é da elite do futebol feminino nacional: a Série A1. Devido à boa campanha na segunda divisão de 2021, o clube paraense conseguiu o acesso à Primeirona. A competição começa no dia 6 de março e vai até o dia 25 de setembro.

Além da Esmac, outra equipe paraense deve participar de uma competição nacional. A temporada 2022 marca o início da Série A3, terceira divisão do futebol feminino brasileiro. O Pará tem direito a uma vaga no torneio, que começa dia 21 de maio e vai até o dia 27 de agosto.

O time classificado para a competição, no entanto, ainda não está definido. A vaga fica com o campeão paraense de 2021. O torneio ainda está nas quartas de final e tem previsão para terminar na primeira quinzena de dezembro.

Veja o calendário completo de competições nacionais:

SuperCopa do Brasil (Esmac classificada)

8 Clubes Participantes

3 datas e 7 jogos:

- Início: 06/02;

- Fim: 13/02;

Campeonato Brasileiro Feminino A-1 (Esmac classificada)

16 Clubes Participantes

21 datas e 134 jogos:

- Início: 06/03;

- Fim: 25/09;

Campeonato Brasileiro Feminino A-2

16 Clubes Participantes

12 datas e 62 jogos:



- Início: 21/05;

- Fim: 17/09;

Campeonato Brasileiro Feminino A-3 (Equipe paraense classificada)

32 Clubes Participantes

10 datas e 46 jogos:

- Início: 21/05

- Fim: 27/08