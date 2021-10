Encontro com povos de matriz africana do Pará fomenta debates sobre políticas públicas e preconceitos

O I Encontro Metropolitano de Povos Tradicionais de Matriz Africana do Pará será realizado nesta sexta-feira (22), em Ananindeua. É a primeira vez que o encontro está sendo organizado em formato metropolitano, com o objetivo de descentralizar os debates da capital e promover uma maior integração territorial. O evento irá reunir diversas entidades governamentais e entidades ligadas à preservação dos direitos humanos.

Para o coordenador do Movimento Atitude Afro Pará, Pai Denilson de Oxaguiã Nill Oguiãn, o evento é uma oportunidade para avançar nas discussões para outros municípios da região metropolitana e que existem pretensões de avançar com os debates para Marituba, Benevides e Santa Bárbara. Além disso, é a oportunidade para discutir preconceitos e traçar planos para o fortalecimento dos povos envolvidos nas pautas.

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER

"O nosso objetivo é o debate transversal de algumas pautas que são necessárias, como a política de segurança pública, saúde, educação, geração de renda e a segurança alimentar que está muito ligada às populações de matriz africana. Muitas têm como princípio a garantia da alimentação através da ritualística sagrada e temos uma tentativa de criminalização do abate animal religioso. Também observamos que muitos aproveitam a pauta para levar ao campo ideológico", ressalta o coordenador.

Os debates também vão incluir a inserção da mulher de matriz africana no mercado de trabalho e as politicas de segurança serão debatidas sob a perspectiva do Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Contra os Povos Tradicionais de Matriz Africana do Pará, junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

"A demanda para a criação desse Plano de Enfretamento foi feita pelos movimentos atrelados ao tema de todo o estado. É para debater as diversas violências que nos atingem em diversos ambientes, como as institucionais, campo escolar, serviço de saúde e vias públicas. É uma garantia à nossa sobrevivência, que está banalizada", finaliza o coordenador do Movimento Atitude Afro Pará.

A partir de 8h, o evento estará sendo realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizado na avenida Magalhães, 192-272, bairro da Guanabara. As inscrições para participar do Encontro ainda estão abertas e podem ser feitas por meio do site do evento.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)