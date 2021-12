Feira de Natal segue até esta sexta em Ananindeua com produtos de baixo custo para a ceia

Em Ananindeua, 40% do município é de área agrícola. Visando fomentar a economia da agricultura familiar, a Prefeitura de Ananindeua iniciou na última quarta-feira (22) a primeira Feira de Natal, onde 40 barracas estão com variedades de produtos para que a população possa fazer sua ceia com qualidade e baixo custo.

A Feira é organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e está localizada no Ginásio de Esporte do Abacatão, e funcionará em horário especial, de 8h às 12h até hoje (24).

"É uma oportunidade dos pequenos agricultores escoarem seus negócios, não tem sentido fazermos a feira e a população não vim comprar. A feira é de vocês, venham participar", comentou o prefeito Dr. Daniel Santos.

A feira está localizada no Ginásio de Esporte do Abacatão (Sidney Oliveira)

A agricultora do bairro da Curuçambá, dona Diomar Souza enfatizou que a feira é uma grande oportunidade para venderem seus produtos.

"Nunca tivemos isso em Ananindeua, esse apoio na agricultura, estão dando a oportunidade para que a gente venha melhorar a nossa renda familiar. Então pra nós está sendo muito importante esse apoio. Está ajudando muito todos os agricultores".

O grande diferencial da feira é a comodidade oferecida para a população, "o maior diferencial dessa nossa feira do natal é a comodidade que a dona de casa vai encontrar, temos produtos de qualidade, com preço acessível, sem filas, aglomeração. Não vamos ter intervalo para almoço, e vamos até as 22h", ponderou Ivelane Neves, secretária de desenvolvimento econômico.

Para a moradora do bairro do Coqueiro Lucia Lucena, deveriam haver mais edições da feira no município. "Achei ótimo a feira, com preços acessíveis, deveria ocorrer pelo menos uma vez ao mês. Não tem aglomeração, mais comodidade para fazer minhas compras. Amei a idéia", falou a moradora.

Todos os produtos expostos são da agricultura familiar do município, valorizando os pequenos negócios. Na feira, poderão ser encontrados produtos como hortaliças, frutas secas, frutos do mar, pernil, peru, temperos, panetones, flores, entre outros.