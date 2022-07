Em Ananindeua, encontro promove debate sobre ufologia e espiritualidade neste final de semana

Trazendo à tona ufologia e espiritualidade, nos próximos dias 2 e 3 de julho, Ananindeua recebe o encontro "Entrementes 2022", com o tema “Planeta em Conexão”, promovido pelo Núcleo Afro de Amparo Espiritual e Social Consciência Nova. O evento terá transmissão online e, presencialmente, será a partir das 10h, no auditório da Associação Empresarial de Ananindeua (ACIA), no bairro do Centro, em Ananindeua. As reservas de passaportes devem ser feitas via telefone, por meio do número (91) 98559-8543.

No dia do encontro haverá mesa-redonda, bate papo e palestras com diversos convidados, dentres eles: Marcos Leão, médium, hipnoterapeuta e escritor; Agnaldo Paviani, também médium, terapeuta e escritor, que, na ocasião, lançará o livro “Psicoterapia no Além pelo espírito de Dr. Fred”; Mônica de Medeiros, médica, médium, escritora, conhecida por incorporar uma inteligência extrafísica chamada Shellyana; Margarete Áquila, musicista e psicanalista, que analisa contatados e abduzidos; e Simone Miranda, médium e presidenta-fundadora do Núcleo Afro de Amparo Espiritual e Social Consciência Nova.

Além das palestras, o evento contará com uma feira de livros espiritualistas, doação de mudas de plantas, feira vegana, além de sessão de autógrafos com os convidados.

No Brasil, existem documentos relacionados a casos com extraterrestres

Bruno Miranda, organizador do evento, afirma que a ufologia deve ser debatida, pois é um tema recorrente. Ele comenta que, no último dia 24 de junho - comemorado o Dia Mundial da Ufologia - em uma conferência realizada no Senado Federal, houve a disponibilização pública de arquivos das Forças Militares relacionados a casos ufológicos.

“A Amazônia é um grande palco desses fenômenos, que em nossas pesquisas e estudos, estamos aqui desbravando, trazendo mais conhecimentos e fazendo conexões com estudantes, palestrantes, escritores, terapeutas, psicólogos”, explicou.

A espiritualidade está atrelada à ufologia porque é uma forma muito mais segura desses seres se mostrarem, conforme analisa Bruno. Para ele, é mais fácil extraterrestres manterem contato com pessoas que acreditam na existência de outras manifestações.

Ufologia atrai a atenção

O organizador do evento afirma que a ufologia desperta a atenção porque há evidências da existência de seres de outro mundo. “É um fato que não estamos sozinhos no universo e a nossa empatia com o tema é fazer com que as pessoas possam despertar, se perguntar e se preparar para um possível contato no futuro”, comentou Bruno Miranda.

Neste ano de 2022, o "Entrementes" retorna em sua segunda edição. Em 2019, o encontro contou com a participação de pelo menos 170 pessoas. Para o evento deste fim de semana, o organizador do evento espera receber entre 250 participantes.

Serviço

Entrementes 2022

Data: dias 2 e 3 de julho

Horário: a partir das 10h

Local: Associação Empresarial de Ananindeua (ACIA), localizado na Rua José Marcelino de Oliveira, bairro do Centro, em Ananindeua

Programação online: no link disponibilizado no ato da inscrição

Inscrições: por meio do número (91) 98559-8543

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)