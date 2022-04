O que fazer hoje em Ananindeua: confira a agenda do fim de semana na cidade

O Ananindeua em Revista separou as melhores festas, shows, bares e restaurantes que vão bombar no final de semana no município de Ananindeua. Devido à pandemia, os locais seguem as regras de segurança sanitária e o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 é obrigatório. Confira abaixo a agenda e divirta-se:

Sexta, 29 de abril

Du Baile

Show iniciando às 22h.

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2, próx à Praça da Bíblia.

@ticomebareresto

Sexta Nejo

Beto e Leno e DJ Diogro.

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Carol Prado e Juliano Goiano

A partir das 21h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Mr Joe e Orion

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Banda Batidão faz a festa neste sábado (Divulgação)

Sábado, 30 de abril

Sabadão Especial

Música ao vivo com Sablina Bezzy.

Bancrévea (Rod Mário Covas, km 5).

@bancrevea_belem

Layna Beline

Início às 22h.

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2.

@ticomebareresto

Sabadou com Elas

Big Loira, Bia Cantão, DJ Diogro.

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Banda Batidão

DJ Dieguinho Mete Ficha e Raffael Mix.

Pit Stop Restô e Bar, Av Zacarias de Assunção, próx à Independência.

@pitstop.oficial2.0

Grupo Kontagiou

A partir das 22h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Brega Brasil

Banda Mega Pop Show; Anny Lopes; DJ Maluquinho; Grupo Parananin.

Terra Brasil (Cidade Nova 8, WE 42, nº 2, esquina com a SN3)

@terrabrasilooficial

Domingo, 1 de maio

Pagode Anani

Às 14h Bruno Fernandes.

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Akilla Marques

A partir das 20h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Edu Souza

Pop Rock Acústico às 21h.

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Baile do Trabalhador

Nelsinho Rodrigues, Fruto Sensual, Juninho Batidão e Banda TDB

Bancrévea (Rod Mário Covas, km 5).

@bancrevea_belem

Festa das Trabalhadoras

Música, feira de artesanato, performance teatral, tenda das lamentações. Início às 12h.

Arpleuticos Beer (Av 03 Corações).

@arpleuticos_oficial