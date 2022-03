Covid-19: Vacinação prossegue em Ananindeua, Marituba, Santa Izabel e Santa Bárbara na quarta (16)

Em Ananindeua, serão aplicadas doses da vacina Coronavac em crianças de 6 a 11 anos e demais pessoas a partir de 12 anos e mulheres grávidas. A Pfizer pediátrica será destinada a crianças de 5 a 11 anos completos, e a Pfizer adulto para pessoas com 12 anos ou mais e grávidas. A vacina Astrazeneca será aplicada em pessoas a partir de 18 anos ou mais, menos grávidas. A vacinação ocorrerá das 8 às 12h30, em unidades básicas de saúde.

Marituba

Em 4 pontos de vacinação, serão aplicadas a primeira dose para pessoas a partir de 5 anos completos; segunda dose para quem tomou a primeira até 14 de fevereiro; terceira dose para pessoas a partir de 18 anos completos e com 4 meses da segunda dose; terceira dose ou dose adicional para imunocomprometidos com 28 dias da aplicação da segunda dose; quarta dose para todos os imunocomprometidos acima de 18 anos de idade, profissionais de saúde e idosos a partir dos 70 anos e com 4 meses da aplicação da terceira.

Santa Izabel do Pará

Adultos serão vacinados com a primeira, segunda e terceira doses, das 8 às 12h, nas unidades Conjunto Kató, Jardim das Graças e Bairro Novo (ESF São Raimundo, das 13 às 17h). Na zona rural, nas unidades Americano I e II, Tacajós e Ferreira Pena. Crianças de 5 a 11 anos serão vacinadas nas unidades Juazeiro, Miraí e Sagrada Família, e, na zona rural, em Mocambo, Tacajós e Caraparu.

Santa Bárbara do Pará

Pessoas com 18 anos a mais receberão a primeira e segunda doses, em todas as unidades básicas de saúde do município, das 8h30 às 12h. Maiores de 18 anos tomarão a terceira dose.



Saiba os locais de vacinação em Ananindeua:

UBS Ana Maria Moraes / UBS Carnaúba / UBS Guanabara / UBS Nova Água Lindas / UBS Júlia Seffer / UBS Águas Brancas / UBS Aurá / UBS Ananindeua Centro / UBS Jardim Amazônia/ UBS Guajará 1 / UBS Distrito Industrial / UBS Paulo Frota / UBS Cidade Nova 6 / UBS Cristo Redentor / UBS Warislândia / UBS Nova Zelândia / UBS Jaderlândia / UBS Coqueiro / UBS Ariri / UBS Una / UBS Jardim Nova Vida / UBS Águas Lindas / UBS PAAR / UBS Roraima-Amapá/ UBS Icuí / UBS Park Laguna/UBS Atalaia.



Veja os pontos e horários de vacinação em Marituba:

USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 8h às 15h.

UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 - Bairro Decouville)

Horário: 8h às 15h.

USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 8h às 15h.

UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz)

Horário: 08h às 15h.

Prédio da Vigilância em Saúde de Marituba (Passagem Bom Jesus, S/N, Bairro

Dom Aristides, ao lado do Centro de Diagnósticos)

Horário: 14h às 18h.