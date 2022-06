Corrida de rua festeja São João em Ananindeua

Com o objetivo de integrar os grupos e assessorias de corridas de rua de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, a Associação Cultural e Esportiva Integração (Assei), promove no próximo dia 19 de junho o Treino Junino. O evento será realizado no Complexo Esportivo da Cidade Nova VIII com largada às 6h da manhã.

A programação está composta por duas modalidades: corrida com percurso de 7km e caminhada com 4 km. Para o presidente da Assei, Diego Bernard, além de unir as equipes de Ananindeua, o propósito do evento é fomentar a modalidade entre os jovens em idade escolar.

“Esse evento é em prol também da formalização e estrutura material da nossa Associação Esportiva, pois acreditamos que o atletismo como modalidade base, ajuda para o desenvolvimento humano e pode ajudar o jovem de hoje em várias valências físicas. No futuro próximo, temos o objetivo de trabalhar com adultos e terceira idade também, promovendo saúde a nossa sociedade”, disse.

Os interessados em participar, já podem se inscrever. São 150 vagas para o Treino Junino, que também contará com pulseira de identificação, mingau de milho, medalha de metal, concurso de miss caipira das assessorias esportivas e entre outros.

Serviço:

Treino Junino

Dia: 19/06

Horário: 6h

Local: Complexo Esportivo da Cidade Nova VIII

Investimento: R$ 40,00

Informações: 987131035 / 981290162