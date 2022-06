Conheça as opções de rolê no final de semana dos namorados em Ananindeua

A reportagem de O Liberal separou as melhores festas, shows, bares e restaurantes que vão bombar no final de semana no município de Ananindeua. Confira abaixo a agenda cultural e divirta-se:

Sexta, 10 de junho

Varanda Santa Fé: Aretuza + Prime Music

Sexta Gold: Thiago Costa + Luann Kassio + DJ Ian Tembra

Rod. Mário Covas, 1161 - Coqueiro, Ananindeua

@santafehouse_

Sextaneja Anani

WC & Cristiano + Gemilly

A partir das 18h

Passagem Jardim Brasil II, n°67 - Levilândia

@anani.beer

Ygor Ferraz + Joel & Dhierly

A partir das 22h

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Orion + Marcelo Kahwage Trio

Black Pub (Travessa WE 68, 402)

@blackpuboficial

Sexta Pop Rock

Edu Sousa + Gabriel Gritador

Show iniciando às 20h

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2, próximo à Praça da Bíblia

@ticomebareresto

Sábado, 11 de junho

]Varanda Santa Fé: Romero Jr + Mile Pamplona

Arraial do Santa Fé: Forró do Bacana + Baladeiros + DJ Hiroshi

Rod. Mário Covas, 1161 - Coqueiro, Ananindeua

@santafehouse_

Vai dá Match

Nira Duarte + DJ Diogo + Davi

A partir das 18h

Passagem Jardim Brasil II, n°67 - Levilândia

@anani.beer

Grupo Kontagiou

A partir das 23h

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Black Night

Dona Augusta + Shibatta + Bia Palheta

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Xereca dos Namorados

Mauro Som 3D + Djs Rafael, Caçulinha e Janilson

@xerecasitiooficial

Nira Duarte + Banda Kenner

Pit Stop Restô e Bar, Av Zacarias de Assunção, próximo à Independência

@pitstop.oficial2.0

Flávio Gomez + Adriana Oliver

Show iniciando às 20h

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2, próximo à Praça da Bíblia

@ticomebareresto

Domingo, 12 de junho

Tardezinha Santa Fé: César Farias + Pagode das Meninas + DJ Will Adam

Arraial do Santa Fé: Forró do Bacana + Baladeiros + DJ Hiroshi

Rod. Mário Covas, 1161 - Coqueiro, Ananindeua

@santafehouse_

Domingo dos Namorados

Nelsinho Rodrigues + Victoria Pinheiro + Yossef Neto + Bruno Fernandes

A partir das 18h

Passagem Jardim Brasil II, n°67 - Levilândia

@anani.beer

Akilla Marques

A partir das 21h

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Adriano Freitas + Banda GeoRocks

A partir das 21h

Black Pub (Travessa WE 68, 402)

@blackpuboficial

Wagner Ribeiro, Os Caras do Forró e Banda TDB

A partir das 14h

Bancrévea (Rod Mário Covas, km 5)

@bancrevea_belem

Cleiton Aguiar

O amor está no ar

Pit Stop Restô e Bar, Av Zacarias de Assunção, próximo à Independência

@pitstop.oficial2.0

Maria + Dubaile

Show iniciando às 20h

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2, próximo à Praça da Bíblia

@ticomebareresto