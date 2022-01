Ananindeua completa 78 anos na segunda; confira a programação de aniversário

A Prefeitura de Ananindeua vai comemorar os 78 anos de aniversário da cidade com uma programação institucional de 03 a 15 janeiro. Para comemorar, estão previstas inaugurações de pavimentação de ruas, reformas de praças, escolas, Cras, títulos de propriedade e início de obras importantes. Entre estas, a gestão destaca a entrega de uma das Policlínicas em construção desde o início de 2021, que era uma das principais promessas de campanha do atual prefeito, Daniel Santos (MDB), e funcionará na Cidade Nova 8, próximo à Arterial 18 e ao Ginásio do Abacatão.

Confira abaixo a agenda de comemoração da segunda-feira (03):

9h – Missa em Ação de Graças na Igreja Matriz, bairro Centro;

11h – Assinatura de Ordem de Serviço para o início das obras de Reforma e Modernização do Canteiro do Paar;

14h - Entrega de reforma da UBS Nova Vida, no bairro do 40 horas. Rua Tancredo Neves, nº 22;

17h - Entrega de reforma CMREI Irmã Dulce, no bairro de Águas Lindas. Rua Osvaldo Cruz, s/n;

19h - Entrega de 542 títulos de propriedade na Nova Zelândia;

20h - Inauguração Asfáltica da Rua Cabral, no bairro do Icuí. Entre a estrada do Icuí e a rua Tangerina.