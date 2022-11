Concurso de arte premiou servidores públicos de Ananindeua

“A arte diz o indizível; exprime o inexprimível, traduz o intraduzível”. A frase de Leonardo da Vinci tem mais de 500 anos, mas continua sendo uma excelente definição do poder da arte em todos os setores da sociedade, inclusive o dos servidores públicos. Pouca gente sabe, mas existe um concurso de artes para estimular os servidores públicos de Ananindeua a se expressarem através da arte. O concurso Galeria do Servidor está finalizou este mês sua segunda edição, premiando seis servidores, três na categoria fotografia e três na categoria pintura em tela.

A noite de premiação foi marcada por muita emoção na noite do último dia 28. A grande vencedora e recordista de votos foi da categoria pintura em tela. A servidora da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), Ana Paula Silva, ficou em primeiro lugar com 9116 votos. Emocionada com o resultado, Ana disse que nunca havia participado de um concurso de arte e contou os desafios enfrentados e o apoio que teve para chegar até a final.

“A princípio tive dificuldade de escolher o tema mas pesquisando sobre a Cultura e Identidade Ananin resolvi fazer algo que remetesse ao Quilombo do Abacatal. Minha obra representa uma das três Marias filhas do Conde que mandou fazer os escravos construírem a estrada de ferro, juntamente com o artesanato que a comunidade produz e vende como complemento de renda. Estou muito feliz e grata pelo apoio que tive de toda a minha família e amigos daqui e da minha cidade natal, Viseu, que se mobilizou no processo de votação. Confesso que não foi fácil sair da minha zona de conforto, mas valeu a pena. Também agradeço a Prefeitura de Ananindeua pela oportunidade”, afirma a servidora.

FOTOGRAFIA

Ricardo Pereira foi o vencedor na categoria Fotografia (Leandro Santana/Ascom Ananindeua)

Com título “Da enxada ao Progresso”, a imagem de um gari em serviço, foi que levou o primeiro lugar na Categoria Fotografia. O servidor da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEURB), Ricardo Pereira Lopes, foi o primeiro colocado, com 1046 votos. Surpreso com o resultado, falou sobre o significado da imagem.

“Estou muito feliz e sem palavras. Confesso que ainda estou sem acreditar nesse resultado. Eram duas pessoas com o nome de Ricardo e na hora não caiu a ficha que era meu nome que estava sendo anunciado. Quanto a minha fotografia, é de um gari da minha secretaria trabalhando. Vivemos em um município que está em constante crescimento, caminhando para o Progresso através de pessoas trabalhadoras que são como a engrenagem. E essa imagem representa isso trabalho e progresso.”, disse Ricardo Lopes.

“O objetivo desse concurso é valorizar o servidor através do despertar da arte, mostrando pra ele que, às vezes, tem um artista dentro dele que estava escondido e que só precisava de uma oportunidade para colocar isso pra fora. Nós vivemos uma prática constante da valorização do servidor.Já capacitamos mais de 1800 servidores este ano e a tendência é que esse número aumente com o credenciamento de instrutores e docentes. E ainda lançamos o Prêmio Inovação que vai premiar os servidores que apresentarem ideias inovadoras que possam contribuir com a gestão”, afirma o Secretário Municipal de Administração, Thiago Matos.



Saiba quem foram os finalistas pela ordem de classificação:

Categoria Pintura em Tela

1º Ana Paula Alves da Silva (SEMAD) - 9116 votos

2º Christian Lima Monteiro (SEMED) - 6682 votos

3º Silvia de Oliveira Pereira (SEMAD) - 2922 votos

4º Rosiany de Fátima Santos Albuquerque (SEMED) - 2156 votos

5º Terezinha do Socorro Reis Rosa (SEMED) - 1748 votos

6º Andrei Fernando da Trindade Souza (SEMED) - 1335 votos

7º Wanessa Michelle da Costa Nepomuceno (SESAU) - 1231

8º Ociones Magno da Silva Alfaia (SEMAD) - 353 votos

9º Simone Cristina Gaia de Santana Castro (SEMED) - 334 votos

10º João Edson Barata Lima (SEMCAT) - 90 votos

Categoria Fotografia



1º Ricardo Pereira Lopes (SEURB) - 1046 votos

2º Joelsi Oliveira de Lima (SEMED) - 686 votos

3º Aureliano Rocha Rodrigues da Costa Júnior (SEMED) - 518 votos

4º Ricardo Augusto Amanajás da Costa Silva (IPMA) - 469 votos

5º Anderson de Souza Moraes (SEMED) - 279 votos

6º Silas Sousa do Nascimento Júnior (SEMED) - 256 votos

7º João Pedro de Jesus Pinho (SESAN) - 113 votos