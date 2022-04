Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 8 de abril

Mais do que transformar os fatos em notícias, as profissionais de jornalismo apresentadas nesta edição especial são responsáveis por perpetuar os acontecimentos na história. A missão de cada uma delas é informar, prestar serviço à população, construir uma sociedade melhor. Personagens e histórias inspiradoras viram exemplos de vida através do trabalho delas. Parabéns a vocês, mulheres e jornalistas, que exercem a profissão com seriedade, respeito e responsabilidade.

Daleth Oliveira

Fã assumida da cantora Rihanna e outras divas pop, Daleth Oliveira é repórter das boas e assina a coluna Beleza Cabôca, no Ananindeua em Revista.

Daleth Oliveira (Divulgação)

Cléo Soares

Cléo Soares, editora-chefe do Ananindeua em Revista, é inspiração para muitos coleguinhas de imprensa e - para quem não lembra - já coordenou a comunicação de Ananindeua.

Cléo Soares (Divulgação)

Ana Paula Carvalho

Ana Paula de Carvalho trabalha há quase 10 anos em Ananindeua e tem brilhado atuando na comunicação pública.

Ana Paula Carvalho (Divulgação)

Jackie Carrera

Jackie Carrera é uma jovem jornalista com vasta experiência profissional de dar inveja nas inimigas. Ela comanda com dinamismo e inovação a comunicação da prefeitura.

Jackie Carrera (Divulgação)

Raissa Oliveira

Raissa Oliveira se destaca no que se refere a comunicação digital. A jornalista produz conteúdos incríveis para as redes sociais do atual prefeito do município.

Raissa Oliveira (Divulgação)

Rosane Linhares

Nas horas vagas, Rosane Linhares aproveita para fazer uma das coisas que mais gosta: pilates. Além disso, responde pela assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat).