Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 6 de maio

Nesta edição, uma homenagem às mamães que se destacam na sociedade ananindeuense e conciliam a vida pessoal com a maternidade, o trabalho e estudos. Feliz Dia das Mães!

Lorena Normando em recente ensaio fotográfico com seus filhos, Eduardo e Bernardo, pelas lentes de Leonardo Freire.

Nota 1 (Nota 1)

Ana Vitória Fontes, estudante de medicina veterinária, curtindo dias de folga da UFRA, com a filha Ana Luiza, de 1 ano e 11 meses. Fruto do relacionamento com Luiz Henrique Thelles.

Nota 2 (Nota 2)

A jornalista Karina Sá e o “Pai da Dupla”, como Paulo Henrique Gaia é conhecido pelas redes sociais, se divertem com as pequenas Clara Arcanjo Gaia e Antonella Gaia.

Nota 3 (Nota 3)

Sempre alegre, Alcinea Dias celebra a vida ao lado das filhas Luana e Suelen Pacheco.

Nota 4 (Nota 4)

Adriana Cardoso em momento de mãe e filhos (Raphael, Lizandra e Julia).

Nota 5 (Nota 5)

Andrea Sousa com as filhas Alice, futura médica da família, e Isis Sousa, que completa 9 anos no próximo dia 25.

Nota 6 (Nota 6)

Josi Torres está sempre coladinha no filhote João Vicente, de 8 anos.

Nota 7 (Nota 7)

Cleide Lima é daquelas mães que faz tudo pelos seus filhos, Maura Lima, Ysla Lima e o caçula Paulo Neto.

Nota 8 (Nota 8)

A empresária Giselle Remor, aniversariante desta semana, aproveita todos os momentos para estar com as filhas Sophia, Stela e Marieta.