Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 3/12

Natal Metrópole

O Shopping Metrópole Ananindeua lançou sua promoção de Natal. A cada R$200 em compras, os clientes ganham um cupom e tem a chance de concorrer a vários prêmios como eletrodomésticos, celulares e um carro. A promoção segue até o dia 05/01/2022 e os sorteios serão realizados no dia 07/01/2022.

Aniversário

A atuante coordenadora municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Byany Sanches, é a ilustre aniversariante dessa semana. A coluna parabeniza essa guerreira!

Coordenadora municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Byany Sanches (Sidney Oliveira)

Avendida Professor Amintas Pinheiro

A Câmara Municipal de Ananindeua aprovou o Projeto de Lei que altera o nome da Estrada do Guajará, localizada no bairro do Icuí, para “Avenida Professor Amintas Pinheiro”. A proposição apresentada nessa seman pelo pastor Republicano, Aurélio Rodrigues, é uma homenagem à um dos empresários mais bem sucedidos do município, casado com a deputada estadual Professora Nilse Pinheiro.

Deputada professora Nilse e prtofessor Amintas Pinheiro (Divulgação)

Especial de Natal

Artistas da terra gravaram, nessa semana, cenas de um videoclipe especial para o Natal em Ananindeua. Na foto, Laís Tavares, Ed Luz, Cleuma Rodrigues e Markinho PS. Em breve, terá o lançamento do material em audiovisual.

Videoclipe especial para o Natal em Ananindeua (Divulgação)

Baile de debutantes

O XXI Baile de Debutantes do Rotary Club de Ananindeua movimentou a sociedade ananin e homenageou 12 belas jovens na festa tradicional do município realizada na noite de sábado (27). Entre os convidados pela presidente rotaryana, Suzi Baia, o ex-prefeito Manoel Pioneiro, o presidente da Câmara Municipal de Ananindeua, Rui Begot, acompanhado de sua esposa, a advogada Nathália Begot, e o secretário municipal de Gestão e Governo, Hugo Atayde.