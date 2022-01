Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 14 de janeiro

MISSA NO METRÓPOLE

Os fiéis católicos que desejam começar o ano agradecendo pelas bênçãos alcançadas podem se dirigir ao Shopping Metrópole Ananindeua, às tardes de domingo, para participar da missa que ocorre na capela, no piso L3. A celebração já faz parte da programação do shopping e tem início às 16h.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

O Programa Escrevendo e Reescrevendo a Nossa História (PERNOH) está com vagas abertas para diversos cursos profissionalizantes, voltados para crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. Idealizado em 2017 pelo Procurador Chefe do Ministério Público do Trabalho do Pará e Amapá, Dr. Sandoval Alves, e o Juiz da Infância e Juventude de Belém, Dr. Vanderley de Oliveira, o PERNOH já formou mais de 10 mil alunos em cinco anos de existência, com seu maior polo no bairro do Una, divisa entre Belém e Ananindeua.

Qualificação profissional (Divulgação)

PARABÉNS, CHEFINHA

A competentíssima editora-chefe do Ananindeua em Revista, Cléo Soares, fez aniversário no dia 7. Super bem relacionada, é claro, recebeu o carinho de muita gente querida por ela. Parabéns, Cléo, querida!

Parabéns, chefinha! (Divulgação)

EXPOSIÇÃO

Em homenagem aos 406 anos da capital paraense, vizinha de Ananindeua, a exposição “Belém Viva Belém” destaca as “Memórias do Nosso Jornalismo Impresso” ao longo de 200 anos. Com curadoria da professora de História da Arte, Rosa Arraes, a exposição está aberta até o dia 31, no 2º e 3º pisos do Castanheira Shopping, com programação paralela envolvendo mesas de debates. A entrada é gratuita.

Exposição (Divulgação)

ANIVERSÁRIO

Lideranças comunitárias e autoridades locais se reuniram no badalado café da manhã em comemoração ao aniversário de Milton Taveira, renomado articulador político paraense e coordenador geral da Aliança Democrática Partidária de Ananindeua. Entre as ilustres presenças registradas, o atual prefeito Dr. Daniel, o vice Erick Monteiro, e o ex-prefeito Manoel Pioneiro, entre outras pessoas da sociedade ananin.