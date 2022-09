Círio Comunitário leva devotos de Nossa Senhora de Nazaré às ruas em dois bairros de Ananindeua

Moradores dos bairros de Atalaia e Castanheira, em Ananindeua, se unem para celebrar Nossa Senhora de Nazaré na terceira edição do Círio Comunitário, que será realizado neste sábado (24). A concentração da procissão será às 17h, com saída às 18h, da rua Santa Inês, no bairro do Castanheira, após a bênção sacerdotal e uma recitação do terço. O momento religioso é organizado pela Comunidade Santa Inês e Comunidade Caminhando Com Maria, ambas ligadas à Paróquia Imaculada Conceição.

Ao todo, serão 10 ruas no trajeto, que será finalizado na Capela Nossa Senhora de Lourdes, na rua Jarbas Passarinho, no bairro do Castanheira. Esse momento será marcado por uma queima de fogos, simbolizando a chegada da imagem.

Terceiro ano de procissão

Em seu terceiro ano, o Círio Comunitário foi idealizado em 2020, em meio à pandemia de covid-19. Rejane Souza, vice-coordenadora da procissão, conta que o amor por Maria foi um dos motivos para que a procissão fosse idealizada.

“O Círio Comunitário tem um significado pra mim de renovação da fé e de reencontros. As comunidades se envolvem de uma tal forma que enfeitam suas casas, fazem rifas para angariar fundos, doações de água. A gente espera receber em torno de 400 pessoas”, disse Rejane.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)