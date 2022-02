Filme 'Moonfall: Ameaça Lunar' chega aos cinemas esta semana

Catástrofe, ficção científica, humor e ação, tudo em um único filme. Este é o longa “Moonfall: Ameaça Lunar” que chegou aos cinemas nesta quinta-feira (3) e está em cartaz no CineSystem, no Shopping Metrópole em Ananindeua. Nele, a Lua sai de sua órbita por motivos desconhecidos e passa a se deslocar em direção à Terra, podendo causar uma colisão em breve.

Em seguida, a ex-astronauta da NASA, Jo Fowler (Halle Berry), acha que pode resolver essa situação e impedir que o impacto aconteça, mas apenas um de seus colegas (Patrick Wilson) acredita nela. Em situação de emergência, um grupo de cientistas não especializados no assunto aceita a missão de ir até a Lua e impedir a colisão antes que a vida humana seja extinta.

Ao chegarem lá, eles percebem que a Lua não é exatamente a pedra gigante orbitando a Terra que achavam que era. Então, com o mundo à beira da aniquilação, Jo Fowler precisará unir forças a um homem de seu passado e um teórico da conspiração para uma missão impossível no espaço, e salvar a humanidade.

O filme não é recomendado para menores de 10 anos.

Veja outras estreias no cinema de Ananindeua

Animação para toda a família, “As Aventuras de Gulliver” também está em exibição nas salas de Ananindeua. Nele, Gulliver, um viajante e aventureiro é convidado a retornar a Lilliput pelo rei, cidade que salvou da tropa inimiga do reino Blefuscu. Mas ao chegar, é recebido com indignação, pânico e desespero pela multidão, já que o rei disse que o lendário Gigante Gulliver era o convidado.

Segundo a sinopse, o que ninguém sabe é que Gulliver realmente é o "lendário Gulliver", mas que ele foi decretado como gigante. Porém, ao chegar, a população descobre que o "gigante fraude" é uma pessoa comum (e de mesma estatura que o resto) e tiveram que construir instalações gigantescas para acomodar o convidado e que não serão usadas.

Furioso, o rei pede a execução de Gulliver, mas ao mesmo tempo, a cidade inimiga Blefuscu se prepara novamente para atacar Lilliput. Então. Gulliver terá que escapar da execução e salvar a cidade de Lilliput da terrível aramada de Blefusco mais uma vez. O longa é livre para todas as idades.

Também tem cinema nacional em cartaz. Com “Tô Ryca 2”, Selminha (Samantha Schmütz) está de volta. No longa, vemos que após ficar rica, ela paga mais caro em tudo que quer e que pode pagar, sem pensar nas consequências. Mas tudo que é bom dura pouco. A fortuna de Selminha e todo seu dinheiro são colocados à prova quando uma estranha aparece do nada e coloca o dedo em onde não é dela.

A sinopse conta ainda que para piorar, a estranha tem o mesmo nome que Selminha e se diz herdeira legítima da fortuna. Todos os bens de Selminha são congelados e sua única fonte de renda vira a que lhe é concedida pela Justiça: R$30 por dia, ou seja um salário mínimo por mês.

Então, sabendo como é viver no aperto, ela terá que voltar a suas origens e lutar para sobreviver em sua nova rotina e fazer com que a comunidade de quem ela era patrona, Quintino, também não acabe passando aperto. O filme não é recomendado para menores de 12 anos.

