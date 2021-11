Cinema de Ananindeua ainda está em clima de halloween; nesta quarta estreia 'Eternos'

O Dia das Bruxas ou Halloween, como você preferir chamar, foi comemorado no último domingo (31), mas o cinema de Ananindeua ainda está no clima com quatro filmes em exibição: Espíritos Obscuros, Curupira - O Demônio da Floresta, A Família Addams - Pé na Estrada e A Mensageira.

Em Espíritos Obscuros, uma jovem professora descobre que o pai e o irmão mais novo do seu aluno problemático escondem um segredo sobre-humano mortal. Tendo decidido tomar conta do menino, ela deve lutar pela sobrevivência dos dois contra horrores além da imaginação. O filme é indicado apenas para maiores de 16 anos.

No terror Curupira - O Demônio Da Floresta, seis jovens decidem fazer um passeio na floresta em um final de semana. Dentre eles estão Beto, Marcos, Diana, Kauã, Carol e Jéssica, que decidem se aventurar pela mata, mas logo percebem que estão sendo perseguidos por uma criatura misteriosa e só um velho caçador pode ajudá-los.

Na comédia animada A Família Addams 2 - Pé na Estrada, perturbados por seus filhos estarem crescendo rápido, Morticia (Charlize Theron) e Gomez (Oscar Isaac) fazem coisas que não faziam antes. Eles decidem colocar a família inteira no trailer assustador para uma miserável viagem de férias. Percorrendo os EUA inteiro, a família Addams encontra primos distantes e novos amigos. O que poderia dar errado? Só dá para saber assistindo. Este filme é livre para toda a família.

Já na obra de suspense e ação A Mensageira, uma valente office girl tem sua entrega interrompida quando descobre que um dos pacotes que está transportando é uma bomba e está preparada para matar Nick Murch, a única testemunha capaz de depor em Washington DC contra o cruel senhor do crime Ezekiel Mannings. Enquanto a Polícia Britânica e o FBI se unem para deter a máfia e prender os criminosos envolvidos, um mensageiro misteriosamente bem treinado se junta a Nick para garantir que a justiça seja feita. A classificação indicativa é de 16 anos.

Quarta tem pré-estreia de Eternos

Nesta quarta-feira (3), o cinema do Shopping Metrópole vai promover a pré-estreia de Eternos, novo filme da Marvel. Na obra, os originários dos primeiros seres a terem habitado a Terra, Os Eternos fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais conhecidos como Celestiais. Dotados de características como imortalidade e manipulação de energia cósmica, eles são frutos de experiências fracassadas de seus próprios criadores, que também foram responsáveis por gerar os Deviantes, seus principais inimigos. Confira a classificação indicativa no CineSystem.

Confira programação completa válida até o dia 03/11:

Eternos: quarta-feira, às 19h, 19h30, 20h e 21h

A Família Addams - Pé na Estrada: segunda à sexta, de 14h05 às 20h; e sábado e domingo: 15h e 17h

Espíritos Obscuros: todos os dias, às 16h15, 18h20 e 20h25

Venom 2: todos os dias, a partir das 15h

Curupira - O Demônio na Floresta: todos os dias, às 15h30 e 17h30

Duna 2: domingo, segunda, terça, quinta, sexta e sábado, de 15h às 21h; e quarta, às 15h e 18h

Ron Bugado: todos os dias, às 14h45 e 17h

A Mensageira: todos os dias, às 19h15 e 21h20

Patrulha Canina - O Filme: domingo, quinta, sexta e sábado, às 14h20

Halloween Kills: domingo, quinta, sexta e sábado às 18h30; e segunda, terça, quarta, às 19h15

Marighella: segunda, terça e quarta, às 21h25