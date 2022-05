Centro Pop Ananindeua atende 100 pessoas em situação de rua por mês

A Prefeitura Municipal de Ananindeua (PMA), por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat) inaugurou no dia 6 de maio, o novo Centro Especializado para População em situação de rua (Centro POP). Localizado na passagem São Paulo, nº 2, BR 316, km 3, bairro Atalaia, o local foi escolhido para ampliar o atendimento que funciona no município há 5 anos. O espaço atende 100 pessoas em situação de rua, com média de 25 pessoas diariamente.

O perfil dos usuários, geralmente, são homens - que se reconhecem como pardo ou negros - entre 18 e 39 anos, com a escolaridade do ensino fundamental incompleta e apresentam dependência química. A secretaria afirma que, para ajudar na geração de renda e na autonomia financeira desse público, fecharam parcerias para ofertar cursos profissionalizantes.

O espaço busca resgatar vínculos familiares e oferecer um atendimento humanizado para as pessoas em situação de rua. De acordo com a Semcat, a priori no espaço as pessoas poderão fazer suas refeições, cuidar da higiene pessoal, descansar e guardar os pertences. Também passam por encaminhamentos e atividades em parceria com: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), serviços da rede de saúde, e serviços das demais políticas públicas, objetivando a garantia de direitos a esse público. Em breve, o serviço será ampliado e a população também terá um abrigo para passar a noite.

Ronivaldo dos Santos Silva, de 54 anos, há 5 anos é atendido no Centro Pop e diz que foi no espaço que encontrou acolhimento e ajuda. “Participo das atividades do centro há 5 anos e agora tô mais feliz com esse novo espaço, tá muito bonito, ficou dez. Aqui encontrei atenção e o apoio da equipe, tá sendo muito importante para minha recuperação. Obrigado prefeito por nos dar um lugar melhor”, agradeceu.

De acordo com a titular da Semcat, Marisa Lima, o centro busca ressocializar e resgatar vínculos familiares, por meio do atendimento psicossocial e articulação com a família do usuário. "Na maioria dos casos esses vínculos estão rompidos devido o uso excessivo de drogas. É um processo longo, visto que os vínculos estão totalmente rompidos e muitas vezes os próprios usuários não querem restabelecer este vínculos, assim como a família, mas com estratégias e muito trabalho conseguimos, na maioria das vezes, fortalecer esses vínculos familiares", pontuou.

"O Centro POP funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, mas nossa equipe está realizando estudo e levantando informações para a criação de um abrigo no município que possa atender as pessoas em situação de ruas, para que esse público possa pernoitar", complementou.



Serviço

Centro Pop: passagem São Paulo, nº 02, BR 316, km 03, bairro Atalaia.

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Serviço: atendimento humanizado às pessoas em situação de rua, encaminhamento aos serviços, garantia de alimentação e espaço para higiene pessoal, além de oferta de cursos profissionalizantes.