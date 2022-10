Casa Verde e Amarela: 220 famílias recebem apartamentos no Residencial Anita Gerosa

​Duzentas e vinte famílias do município de Ananindeua receberam, nesta terça-feira (4), seus apartamentos no Residencial Anita Gerosa, que faz parte do programa Casa Verde e Amarela, do Governo Federal. Os contemplados são pessoas que recebem um salário de até R$ 1.800,00 mensal e atenderam a todos os outros critérios do programa. A entrega ocorreu por meio da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab). A cerimônia contou com a presença do prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, e autoridades, incluindo o ministro do Desenvolvimento Regional (MDR), Daniel Ferreira Duarte.

“Estou muito feliz, fico até emocionada só de saber que receberei hoje a chave do meu apartamento. Estava na casa da minha mãe e só de imaginar que agora​​ eu tenho um lar para chamar de meu é gratificante”, festejou Elaine Santos, contemplada com um apartamento. Cada espaço possui dois quartos, sala, banheiro e cozinha. O residencial conta com sede para centro comunitário e área de lazer.

O prefeito Daniel Santos comemorou a entrega dos apartamentos. Para ele, os contemplados realizaram o sonho da casa própria. “Parabenizo a todos que, hoje, estão realizando esse sonho. Agora, é trabalhar e trazer cada vez mais infraestrutura para o entorno de vocês”, disse o chefe do executivo municipal.

Para conseguir os imóveis, foram recebidas 15 mil inscrições. Após esta etapa, ocorreu o sorteio no Ginásio Dr. Almir Gabriel, o Abacatão, e 220 famílias com idosos, mulheres chefes de casa e pessoas com deficiência foram contempladas no processo. O diretor de Habitação do município, Alciney Veras, destacou que “nosso papel enquanto Secretaria de Habitação é viabilizar o direito dessas famílias que estão participando do processo de forma técnica e muito transparente”.