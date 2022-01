Câmara Municipal de Ananindeua aprovou mais de 20 projetos em 2021

A Câmara Municipal de Ananindeua entrou em recesso no dia 15 de dezembro com o saldo de mais de 20 projetos de leis aprovados, todos por unanimidade, se apresentando como uma Casa Legislativa sem opositores; onde propostas são aprovadas quase sempre sem discussões, com raras exceções.

O presidente da Câmara, Rui Begot (Avante), considera que o trabalho anual foi produtivo. Na última sessão, ele discursou e apresentou os números à população presente. “Nesse ano de 2021 a Câmara Municipal de Ananindeua passou por mudanças significativas, uma vez que a bancada de vários partidos foi renovada. Dessa forma, ao analisarmos nossos trabalhos realizados durante o ano, temos orgulho em detalhar para vocês os acontecimentos importantes da nossa Câmara Municipal”, disse.

Segundo ele, foram promulgadas 11 resoluções pela Comissão Executiva; 53 projetos de Lei do Executivo Municipal aprovados, sendo os mais importantes o PPA de 2022 a 2025, bem como o Plano de Custeio do IPMA e a ratificação do plano de intenções no combate à pandemia da covid-19.

Quanto à produção legislativa, foram aprovados 1743 documentos por unanimidade. Dentro das Comissões formadas, foram aprovados 352 pareceres. De janeiro a 15 de dezembro de 2021, foram realizadas 55 sessões dentre as ordinárias, em maioria online, e extraordinárias, quando foram aprovados 22 projetos de lei também por unanimidade.

Foram entregues comendas valorosas de reconhecimento aos voluntários que trabalharam na vacinação, 380 agraciados no total. Foram entregues 150 comendas na premiação Homem e Mulher Destaques Ananin, que segundo Rui, tem o intuito de valorizar os trabalhos e ações realizadas pelos cidadãos de Ananindeua.

“Nossa Câmara tem um compromisso com a diversidade e pluralidade dos nossos munícipes, por conta disso fizemos uma sessão especial para o Dia da Consciência Negra. Além disso, foram entregues 90 comendas aos líderes religiosos de nosso município; 20 aos conselheiros municipais, com o intuito de parabenizar o trabalho e o cuidado que esses profissionais têm com os nossos munícipes”, continuou o presidente.

Entrega da reforma da Câmara deve ser em maio

Por motivo de reforma no prédio da Câmara Municipal, desde o início do segundo semestre deste ano, as sessões do Legislativo foram realizadas no auditório da Universidade da Amazônia (Unama), na unidade localizada na rodovia BR 316. A parceria com a instituição deve continuar, visto que a reforma está prevista para ser finalizada apenas no final de março de 2022.

Para Rui, a mudança do espaço não interferiu no andamento dos trabalhos dos parlamentares. “As sessões realizaram-se neste ano, na Unama e na Associação Empresarial de Ananindeua (ACIA), e os gabinetes foram redistribuídos no prédio administrativo da Câmara temporariamente, o que não diminuiu em nada o trabalho administrativo, político e técnico de todos que compõem a estrutura da CMA”, considerou.

A obra de reforma e ampliação da casa está sendo executada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop). O projeto conta com investimento de R$3,7 milhões feitos pelo Governo do Estado para garantir um espaço mais confortável para a população de Ananindeua.

“Nesse sentido, podemos dizer a vocês que temos consciência de que muito ainda precisa ser realizado para alcançarmos nosso principal objetivo, proporcionar uma vida melhor para nossos cidadãos. Como vereadores vivenciamos lado a lado a realidade dos munícipes, por conta disso, a cada dia do ano de 2021 tivemos a oportunidade de aprender e conhecer ainda sobre a maior riqueza que há em Ananindeua, a nossa população”, finalizou Rui em discurso.