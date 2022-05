CadÚnico ganha novo endereço para atendimento ao público em Ananindeua

Na manhã desta quarta-feira (11), a Prefeitura de Ananindeua apresentou aos moradores do município o novo prédio do Cadastro Único (CadÚnico). Com a nova estrutura, a Prefeitura pretende garantir melhores condições no suporte e acesso aos programas sociais pela população. Localizada no Centro do município e vinculada à Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (SEMCAT), a unidade prestará atendimento na passagem Suely, próximo à rua Cláudio Sanders.

VEJA MAIS

Para o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, o novo espaço é essencial para o acolhimento das demandas da população que vive no município. “Nosso objetivo é garantir um atendimento de qualidade a todos os moradores de Ananindeua, em especial aos que vivem em situação de vulnerabilidade social, por isso é fundamental acolher todos quantos vierem aqui, com respeito, dignidade e atendimento humanizado”, destacou.

Segundo a titular da SEMCAT, Marisa Lima, a inauguração é a realização de um sonho para os próprios funcionários que atuam na prestação dos serviços. “Os servidores também contarão com um ambiente mais adequado e com toda acessibilidade para recepcionar o público e garantir aos cidadãos os seus direitos”, comentou.

Por intermédio do CadÚnico, famílias de baixa renda podem ter acesso a programas sociais como Auxílio Brasil, Programa Minha Casa Minha Vida, tarifa social na energia elétrica e outros. Até o momento, mais de 100 mil famílias recebem amparo no município por meio do programa assistencial.

Serviço: O CadÚnico funcionará de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 14h.

(*Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Ádna Figueira, editora de OLiberal.com)