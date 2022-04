Ananindeua vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira (18/04); confira os locais

A Prefeitura de Ananindeua também divulgou o calendário de vacinação contra a covid-19 para esta segunda-feira (18), que ocorre das 8h às 12h30. Haverá aplicação da primeira dose da Coronavac para crianças de 06 a 11 anos e demais pessoas a partir de 12 anos. Tomam a segunda dose crianças de 06 a 11 anos e demais pessoas a partir de 12 anos que estejam com intervalo de 28 dias completos após a primeira dose.

A primeira dose da Pfizer Pediátrica estará disponível para crianças de 05 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não. A segunda dose é para crianças de 05 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não, com intervalo de dois meses completos após a primeira dose.

A vacina da Janssen será aplicada para quem precisa da terceira ou quarta dose. Segundo a prefeitura, a terceira dose é destinada às pessoas com 18 anos ou mais, que tenham intervalo de quatro meses completos, após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Já a quarta dose da Janssen, é para pessoas com 65 anos ou mais, imunocomprometidos ou não, e profissionais da área da saúde público e privado, com intervalo de quatro meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores. Mulheres grávidas não podem tomar a vacina da fabricante, esclareceu a prefeitura.

A continuidade da vacinação depende da disponibilidade de doses. Em Ananindeua, para se vacinar com a primeira dose, é preciso RG, CPF ou Cartão SUS. Para vacinar com a segunda, terceira ou quarta dose, são exigidos RG, CPF ou Cartão SUS e o cartão de vacinação.

Confira os locais de vacinação:

UBS Ana Maria Moraes / UBS Guanabara / UBS Nova Água Lindas / UBS Júlia Seffer / UBS Águas Brancas / / UBS Ananindeua Centro / UBS Guajará 1 / UBS Distrito Industrial / UBS Paulo Frota / UBS Cidade Nova 6 / UBS Cristo Redentor / UBS Warislândia / UBS Nova Zelândia / UBS Jaderlândia / UBS Coqueiro / UBS Ariri / UBS Una / UBS Jardim Nova Vida / UBS Águas Lindas / UBS PAAR / UBS Roraima-Amapá/ UBS Icuí / UBS Park Laguna/UBS Atalaia/UBS Celso Leão.