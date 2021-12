Ananindeua não aplica imuzinante contra a covid-19 neste final de semana

Neste final de semana o município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, não terá imunização contra a covid-19. Em nota, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), informou que não haverá vacinação com a primeira e segunda dose do imunizante neste sábado sábado (4) e domingo (05).

Nesta sexta-feira (3), moradores do bairro do Jaderlândia recebem a "Vacina Delivery", serviço ofertado pela Prefeitura Municipal, por meio de uma van, para garantir a imunização contra a covid-19. Das 08h às 12h, com as três doses da vacina. A agenda da unidade móvel será atualizada todo o domingo.