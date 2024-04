Ananindeua inaugura novo posto de vacinação em shopping center; confira como funciona o serviço

Um novo posto avançado de vacinação está disponível para a população de Ananindeua, nas dependências do shopping Metrópole, com as seguintes vacinas: HPV, hepatite B, febre amarela, tríplice viral, BCG, bivalente, coronavac, entre outras. O objetivo do Centro Avançado de Saúde é facilitar o acesso às orientações e às vacinações, que contará também com a realização do teste do olhinho. O serviço foi aberto ao público oficialmente no domingo (7), e funciona de segunda-feira a domingo, das 10h às 22h.

As vacinações serão para todo o público, levando RG e cartão de vacinação. Se não tiver o cartão de vacinação, apenas um documento oficial com foto (CPF e RG).

O Centro conta com um consultório para a avaliação do teste do olhinho em crianças de zero (0) meses a menores de um (1) ano. Trata-se de uma triagem de avaliação de condições de cada criança, um cuidado e atenção oftalmológica. E conta também com vacinação para todos os públicos, incluindo adultos e crianças.

Diretora do novo Centro Avançado de Saúde, localizado no Shopping Metrópole, a enfermeira Ana Braga diz: “as pessoas vão ter a oportunidade de organizar suas carteiras de vacinação. As pessoas que já vêm ao shopping terão essa oportunidade”.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca a importância do Centro inaugurado, tanto como um posto avançado de vacinação, como um centro de referência em teste do olhinho. O local que possibilita que adultos e crianças sejam atendidos e todos possam ter suas cadernetas de vacinação atualizadas.

Serviço:

Posto Avançado de Vacinação

Local: Shopping Metrópole, segundo andar

Horário: a partir de domigo(14), das10h às 22h

Documentos necessário: RG e cartão de vacinação. Se não tiver o cartão de vacinação, apenas um documento oficial com foto (CPF e RG).

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)