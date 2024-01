Ananindeua inaugura escola municipal Ariete de Oliveira da Silva Leitão

Ainda como parte da programação de celebração ao aniversário de Ananindeua, a cidade ganhou uma nova Unidade de Educação Infantil (UEI), que recebeu o nome da professora Ariete de Oliveira da Silva Leitão, ex-gestora da escola municipal Nossa Senhora Auxiliadora, que faleceu vítima da covid-19. A inauguração, que ocorreu na última quinta-feira (4), contou com a presença do prefeito Daniel Santos.

Localizada no conjunto Beira Rio, no bairro do Curuçambá, a UEI Ariete Leitão é a terceira unidade de ensino inaugurada após construção integral realizada pela Prefeitura de Ananindeua por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A primeira foi a escola São Geraldo e a segunda a UEI Antônio Wilson Alves.

A inauguração, que ocorreu na última quinta-feira (4), contou com a presença do prefeito Daniel Santos (Jordan Navegantes/Semed)

A Rede Municipal de Ensino (RME) de Ananindeua possui, atualmente, 88 unidades de ensino. Com a inauguração, a Rede passará a ter 89 unidades de ensino, sendo 23 com turmas voltadas para a educação infantil. Desse total, 56 unidades já foram reinauguradas, após revitalização da prefeitura e Semed.

Moradoras do residencial Beira Rio, a pequena Lais Maitê Medeiros da Silva, 3 anos, e a avó, Ana Poty, também estiveram presentes na inauguração da UEI Ariete Leitão. “Ela estudará nesta escola, fará o Pré-II. Esta unidade é um instrumento de muita qualidade e que era necessário para as crianças. As comunidades do Beira Rio e do Roraima Amapá estão muito felizes com a chegada dessa creche”, relata a avó de Lais.

A pequena Lais Maitê Medeiros da Silva, 3 anos, e a avó, Ana Poty, também estiveram presentes na inauguração da UEI Ariete Leitão (Jordan Navegantes/Semed)

Lana Pinheiro, mãe de Lukas Cardoso Teixeira, 3 anos, também irá matricular o filho na UEI Ariete. “A melhor escola que eu já vi aqui no bairro do Curuçambá. E é nesta que ele vai estudar. Tem muitos brinquedos e muitas coisas para o meu filho se divertir. Tem horta, área de lazer, ar condicionado. Vou poder ficar tranquila deixando ele aqui já UEI Ariete”, comentou.

A educadora Nilma Teixeira é quem será a gestora escolar da UEI Ariete de Oliveira da Silva Leitão. “É a primeira gestão da escola e me sinto honrada pelo prefeito e à Semed pela confiança que me foi depositada. A gente sabe que a Secretaria de Educação dá essa estrutura pra gente. Então, a gente quer caminhar junto com a gestão do município e com a Secretaria Municipal de Educação”, declarou.

Leila Freire, secretária municipal de Educação de Ananindeua, fez uma reflexão sobre a qualificação das escolas: “Hoje, os pais de alunos podem dizer com orgulho que o filho estuda em uma escola da rede municipal de ensino de Ananindeua e eu sei que são escolas de qualidade. São 56 unidades de ensino que reformamos e equipamos de A a Z. Aqui, temos espaços para aprender brincando e professores bem qualificados em constante formação”.

Durante o evento de inauguração, o prefeito Daniel Santos afirmou sentir-se orgulhoso com o trabalho que vem sendo feito: “Dá um orgulho danado olhar para trás e ver o quanto já conseguimos entregar e quanto a gente já pôde construir e levar a autoestima do nosso município, que completou 80 anos. Hoje, quem mora em Ananindeua não tem mais vergonha alguma de dizer que mora aqui, em um município bem cuidado e que pode ser referência não só para o estado, como também para o país”