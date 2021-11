Ananindeua cria comitê de monitoramento para acompanhar famílias atingidas por alagamentos

Em decorrência do início do período chuvoso de inverno amazônico, a Prefeitura de Ananindeua anunciou nesta quarta-feira (10) que criou um comitê de monitoramento para levantar e acompanhar famílias de baixa renda atingidas por alagamentos. Fazem parte do comitê as secretarias de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) e de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat), Secretaria de Serviços Urbanos (Seurb), assim como a Defesa Civil Municipal.

Além disso, segundo o prefeito, será enviado à Câmara de Vereadores de Ananindeua um Projeto de Lei para criar um auxílio emergencial para famílias que tiveram prejuízos materiais no valor de meio salário mínimo (R$550,00).

“Além dessa medida emergencial, que deve ser homologada em breve, a Prefeitura continuará elaborando projetos e obras de infraestrutura, tais como, instalação ou qualificação de redes de esgoto e drenagem para dar fim a estes alagamentos”, informou a prefeitura.

Providências

Na manhã desta quarta-feira, as equipes da Defesa Civil, Seurb e Sesan, juntamente com o prefeito Dr Daniel, visitaram áreas do bairro do coqueiro que apresentaram pontos de alagamento durante as chuvas da noite anterior. “A Prefeitura já está tomando as providências necessárias e mais urgentes. Ressaltamos que a gestão está avançando com projetos mais estruturantes, principalmente na construção de uma rede de drenagem mais adequada nessas áreas”, informou em nota a prefeitura.

Serviço: Diante de qualquer ocorrência, o cidadão pode acionar a Defesa Civil por meio do número (91) 98596-8607.