Vendedora Lindacil Rocha diz que academia ao ar livre na Marambaia está com aparelhos deteriorados

A academia ao ar livre localizada ao lado do posto Centro 4, na Marambaia, está com os aparelhos danificados, enferrujados, sem manutenção alguma há bastante tempo. A atendente de lanchonete Lindacil Rocha, foi quem denunciou a situação.

Lindacil tem 62 anos e trabalha há cerca de um ano em uma lanchonete nas proximidades da avenida Augusto Montenegro. Ela relata as condições em que estão os aparelhos. "Vejo os aparelhos assim todos danificados. As pessoas vêm procurar fazer exercícios físicos, mas está desse jeito, sem condições", afirma.

VEJA MAIS

O local era para ser um espaço de lazer para a população, mas está abandonado. Lindacil trabalha durante o dia e percebe a insatisfação de quem procura a área para se exercitar. "Vejo diariamente as pessoas procurando fazer os exercícios aqui, é um espaço bem localizado, mas infelizmente está assim", lamenta.

O perímetro na avenida Augusto Montenegro é bastante frequentado por pessoas que caminham e praticam atividades físicas. "Eu acho um absurdo, acho que o poder público deveria olhar mais para isso, porque realmente tem gente que precisa, pessoas de idade que precisam fazer exercício físico e não tem como", desabafa.

A atendente de lanchonete Lindacil Rocha diz que os aparelhos da academia ao ar livre estão danificados há bastante tempo, na avenida Augusto Montenegro (Foto: Wellyda Farias)

"Nós ficamos tristes com a situação porque pagamos nossos impostos em dia. A gente quer ver melhorias, mas infelizmente não é isso que acontece", finaliza a vendedora.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) para comentar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas