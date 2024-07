Vendedor José Maria reclama de falta de iluminação na praça da República

Na praça da República, no bairro da Campina, em Belém, a falta de iluminação nos postes tem afastado frequentadores durante a noite, segundo o vendedor José Maria, de 76 anos. Ele trabalha há 30 anos no local em uma banca de revista.

"Tá faltando iluminação aqui, porque a noite está muito escuro", diz. Ele pontua também sobre a questão de pessoas em situação de rua,que acabam contribuindo para a deterioração da praça. "Também é preciso cuidar das pessoas em situação de rua, porque acabam quebrando as coisas, quebram bancos, sujam demais. Fica horrível, quebram lâmpadas e arrancam os fios", lamenta.

O vendedor afirma que a situação já é comum de se ver na praça: pessoas em situação de rua, ou até mesmo alguns frequentadores utilizando o lugar de maneira inadequada para urinar, deixando um odor forte.

Na praça da República, a falta de iluminação nos postes tem afastado frequentadores durante a noite, segundo o vendedor José Maria. (Foto: Wellyda Farias)

"Isso nós estamos cansados de ver, é algo que o Poder Público tem que tomar uma atitude. É odor de urina, é banco quebrado. É triste, mas a gente não pode nem falar nada, então fica nessa situação, uma praça tão bonita como essa", lamenta.

Apesar das reclamações, José diz que o local já estava mais abandonado, e que hoje está mais assistido. O desejo dele é para que todos os postes tenham luz, o que facilita nas suas vendas diariamente. " Aqui tenho muitos clientes e eles reclamam", conta.

"A noite aqui antes, a praça era bem iluminada, agora está bem escura. Estamos precisando de uma fiscalização por aqui. Sem iluminação é perigoso passar, as pessoas que transitam aqui durante a noite nem passeiam mais", explica José.

Em nota, a Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb), por meio do Departamento de Iluminação Pública, informa que realiza serviços de instalação de caixa antivandálica e de reposição do circuito de iluminação de certa parte da praça da República desde terça-feira, 30. “Os serviços são complexos e ainda não há prazo para conclusão. A situação foi ocasionada pelo furto de cabos de iluminação pública no espaço”, diz a nota.

A Seurb informa, também, que vai iniciar, ainda neste mês de agosto, serviços de manutenção de calçadas, lixeiras e bancos, além de pintura e recomposição do piso das pedras portuguesas da praça da República. “O começo depende apenas da liberação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o prazo para a conclusão dos serviços de manutenção é de 30 dias”, finalzia o comunicado.

Canais

A Seurb reforça que possui vários canais de comunicação para atender à população. Solicitações dos serviços de iluminação pública podem ser feitas pelo número 0800 000 3233.

Para facilitar, ainda mais, o atendimento das solicitações referentes à iluminação pública dos bairros e distritos de Belém, a Prefeitura conta com outros canais: o portal Luz de Belém e o aplicativo de celular iluminaçãopúblicabelem.

